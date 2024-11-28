Массированный обстрел Украины: РФ атаковала энергетику, есть попадания, какие последствия в областях (фото)

Взрывы раздавались почти по всей Украине. Областные военные администрации сообщают, что тысячи абонентов остались без света. Кое-где есть перебои с водой. "Укрзализныця" предупредила о задержке поездов.

В четверг, 28 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине. Еще с вечера оккупанты запустили беспилотники, после чего атаковали крылатыми ракетами "Калибр", а под утро осуществили пуски Х-101 со стратегических бомбардировщиков Ту-95. Министр энергетики Герман Галущенко заявил об атаке на энергообъекты по всей Украине. Фокус собрал все, что известно об обстрелах.

Ракетная атака происходила в две волны. С 05:12 по 06:25 Россия применила "Калибры". А с 07:07 по 08:35 продолжалась атака ракетами Х-101.

Обстрел Украины — последствия

В Ровенской области после ракетной атаки более 280 тысяч абонентов остались без света. Есть перебои с водой, заявил глава ОГА Александр Коваль.

Школы Ривне и части района перевели на дистанционное обучение.

Фото: Скриншот

В Волынской области зафиксировано несколько попаданий. Городской голова Луцка Игорь Полищук сообщил, что пострадавших в результате атаки нет. В части города отсутствует электроэнергия. Свою работу прекратил электротранспорт. Полищук также пояснил, что городские власти сотрудничают с перевозчиками для того, чтобы выпустить как можно больше автобусов, чтобы компенсировать прекращение работы электротранспорта. По его словам, критическую инфраструктуру начали подключать к альтернативным источникам питания, таким как дизельные генераторы.

В Винницкой области повреждены жилые дома, разрушена хозяйственная постройка, вспыхнул частный автомобиль. Об этом сообщила первый заместитель Начальника ОГА Наталья Заболотная. Одна женщина травмирована, ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Сумской области ракета попала в инфраструктуру Шосткинской общины. В ОГА заявили о трех взрывах. Последствия российской атаки уточняются.

В Дарницком районе Киева в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков, предварительно, на территорию предприятия, сообщили в КГВА. Повреждены несколько хозяйственных построек, грузовой автомобиль. По предварительным данным пострадавших нет.

Взрывы также раздавались в Львовской области, в частности в городе Стрый.

"Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Детали позже", — написал глава ОВА Максим Козицкий.

Позже он уточнил, что из-за утреннего обстрела и применения почасовых графиков отключения электроэнергии в области 523 тысячи абонентов остались без света

О работе ППО сообщалось в Ивано-Франковской области.

В Николаевской области в результате массированного ракетного обстрела есть отключения электроэнергии, заявил глава ОГА Виталий Ким.

В Киевском районе Харькова зафиксированы удары по гражданскому предприятию. Глава ОВА Олег Синегубов сообщил о повреждении производственных корпусов предприятия и остеклении окон жилого многоэтажного дома.

Также ракеты атаковали Одесскую область. Шесть жилых домов повреждены в Одесском районе. Один человек пострадал, проинформировал начальник ОВА Олег Кипер. Из-за падения обломков одной из ракет, в области загорелась сухая трава. А в Одессе — гаражное помещение, сейчас спасатели работают над ликвидацией последствий.

Обстрел Украины — последствия удара РФ по Одесской области Обстрел Украины — последствия удара РФ по Одесской области Обстрел Украины — последствия удара РФ по Одесской области

По Кировоградской области Россия била ракетами и дронами. На месте взрывов соответствующие службы ликвидируют пожар. Жертв нет, заявил глава ОГА Андрей Райкович.

В результате атаки врага в Хмельницкой области частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

"Укрзализныця" предупредила, что в результате обесточивания 6 поездов задерживаются более чем на 1 час. Сейчас работают резервные тепловозы. Отставание от графика будут постепенно сокращать.

Шесть поездов задерживаются из-за массированных вражеских обстрелов Украины Фото: Скриншот

Напомним, в ночь с 27 на 28 ноября Россия осуществила комбинированную атаку. Взрывы слышали в ряде городов, в частности в Одессе, Кропивницком, Харькове, Луцке и Ровно.