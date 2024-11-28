РФ атакует Украину крылатыми ракетами: в Хмельницкой и Кировоградской областях пропал свет

Россияне поднимали в воздух сразу семь стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Взрывы слышали в Одессе, Кропивницком, Харькове, Луцке и Ровно.

В ночь с 27 на 28 ноября российские оккупационные войска осуществили ракетный обстрел Украины. Фокус собрал всю известную на данный момент информацию.

В 4:36 Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что в небе отмечается активность сразу 4-х бортов Ту-95МС, которые взлетели с аэродрома "Оленья" в Мурманской области РФ.

Впоследствии поступило уточнение, что в воздухе находится семь российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Около 5 утра Воздушные силы сообщили о пусках "Калибров" в сторону Украины.

"Отмечены пуски крылатых ракет типа "Калибр" из Черного моря!", — говорилось в сообщении.

В 5:20 все регионы Украины светились красным, что означало, что на территории всей Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной угрозы.

А уже в половине шестого начала появляться информация о взрывах в Одессе и работе ПВО в этом городе.

Впоследствии СМИ сообщили о звуках взрывов в Кропивницком.

Далее взрывы начали раздаваться в Харькове, Луцке и Ровно.

А уже в половине седьмого утра корреспонденты Фокуса начали сообщать о том, что в Хмельницкой и Кировоградской области пропал свет и появились перебои с поставками воды.

Как сообщили в Военно-морских силах ВСУ, в Черном море по состоянию на 6 утра 28 ноября находится 14 вражеских кораблей, из которых — 4 являются носителями крылатых ракет "Калибр", общим залпом до 22 ракет.

"В Азовском море вражеские корабли отсутствуют, в Средиземном море вражеские корабли отсутствуют", — говорится в сообщении.

Корабли РФ 28.11.2024 Фото: ВМС ВСУ

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину десятками шахедов с разных направлений, в результате чего во многих городах были слышны звуки взрывов.

С вечера 24 ноября РФ применила около 50 ударных БпЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.