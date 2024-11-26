Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Взрывы в Киеве, Тернополь без воды и света: РФ атаковала Украину большим количеством "шахедов"

Ночная атака "шахедов"
Фото: REUTERS | Ночная атака "шахедов" (иллюстративное фото)

Мощные взрывы слышали корреспонденты Фокуса в Хмельницкой области и Киеве. Виталий Кличко предупреждал, что столицу атакуют "шахеды" с разных направлений.

В ночь с 25 на 26 ноября российские оккупационные войска атаковали Украину десятками шахедов с разных направлений, в результате чего во многих городах были слышны звуки взрывов. Фокус собрал всю информацию о ночной атаке врага.

В 23:32 Воздушные силы ВСУ сообщили сразу о семи различных направлениях, в которых летели вражеские "шахеды":

  • Сумщина — несколько десятков ударных БпЛА, большинство из которых держали курс на запад;
  • Черниговщина — дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;
  • Киевская область — угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева;
  • Черкасская область — несколько групп перелетали в Киевскую область и еще несколько беспилотников находились в районе Умани;
  • Полтавщина — на севере области, курсом на Киевскую область;
  • Житомирская — БпЛА к северу от Житомира;
  • Одесская/Николаевская область — несколько групп летели на север.

А уже ближе к полуночи корреспондент Фокуса сообщила о взрывах в Киеве. В Киевской городской военной администрации заверили, что в столице работает ПВО.

Городской голова Киева Виталий Кличко также подтвердил информацию о работе ПВО и отметил, что "шахеды" заходят на Киев с разных направлений.

Через несколько минут после взрывов в Киеве СМИ сообщили о взрыве в Харькове.

А уже около часа ночи взрывы начали раздаваться в Тернополе.

В местных телеграмм-каналах начала появляться информация, что город остался без света и есть перебои с водой. А уже ближе к 2 ночи в Тернополе прозвучали повторные взрывы.

Начальник Тернопольской областной военной администрации Вячеслав Негода сообщил, что власти выясняют объем повреждений, а спасательные службы занимаются устранением последствий вражеской атаки.

В 3 часа ночи корреспондентка Фокуса сообщила о мощных взрывах в Хмельницкой области.

По состоянию на 5:10 в большинстве регионов был отбой воздушной тревоги. Опасность оставалась для жителей Донецкой, Луганской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой областей и автономной республики Крым.

Карта тревог в 5:10 Fullscreen
Карта тревог в 5:10
Фото: Скриншот

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате российской атаки или разрушений гражданской или критической инфраструктуры не было.

Напомним, в ночь с 25 на 26 ноября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников.

С вечера 24 ноября РФ применила около 50 ударных БпЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.