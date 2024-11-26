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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

РФ атакует Украину "шахедами": в Киеве и Харькове раздаются взрывы, что известно

Шахеды
Фото: Из открытых источников | Шахеды (иллюстративное фото)

Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В ночь с 25 на 26 ноября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Так в 23:32 сообщалось сразу о семи различных направлениях, в которых летели вражеские "шахеды":

  • Сумщина — несколько десятков ударных БпЛА, большинство из которых держали курс на запад;
  • Черниговщина — дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;
  • Киевская область — угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева;
  • Черкасская область — несколько групп перелетали в Киевскую область и еще несколько беспилотников находились в районе Умани;
  • Полтавщина — на севере области, курсом на Киевскую область;
  • Житомирская — БпЛА к северу от Житомира;
  • Одесская/Николаевская область — несколько групп летели на север.

Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о "шахедах", которые летели из Хмельницкой области в направлении Тернопольщины, а также о нескольких ударных дронах непосредственно над Киевом.

"На Киевщине — более 10 групп ударных БпЛА! Наибольшая угроза для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова, Белой Церкви!", — говорилось в сообщении от 00:27.

А уже через 8 минут появилась информация о нескольких группах ударных БпЛА на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

В то же время около полуночи корреспондент Фокуса сообщила о взрывах в столице. В Киевской городской военной администрации отметили, что в столице работает ПВО.

Через полчаса появилась информация о взрыве в Харькове.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших, в результате российской атаки не было.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 выглядела следующим образом:

Карта тревог Украины Fullscreen
Карта тревог Украины
Фото: Скриншот

Напомним, с вечера 24 ноября РФ применила примерно 50 ударных БпЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.

24 и 25 ноября ВС РФ атаковали Киев "Шахедами". Зафиксированы падения обломков в 2 районах города.