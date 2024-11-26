РФ атакует Украину "шахедами": в Киеве и Харькове раздаются взрывы, что известно

Воздушные силы ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

В ночь с 25 на 26 ноября Россия запустила по Украине несколько групп ударных беспилотников. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Так в 23:32 сообщалось сразу о семи различных направлениях, в которых летели вражеские "шахеды":

Сумщина — несколько десятков ударных БпЛА, большинство из которых держали курс на запад;

Черниговщина — дроны преимущественно на юге области, курсом на Киевщину;

Киевская область — угроза для Броваров, Белой Церкви и Киева;

Черкасская область — несколько групп перелетали в Киевскую область и еще несколько беспилотников находились в районе Умани;

Полтавщина — на севере области, курсом на Киевскую область;

Житомирская — БпЛА к северу от Житомира;

Одесская/Николаевская область — несколько групп летели на север.

Впоследствии в ВС ВСУ сообщили о "шахедах", которые летели из Хмельницкой области в направлении Тернопольщины, а также о нескольких ударных дронах непосредственно над Киевом.

"На Киевщине — более 10 групп ударных БпЛА! Наибольшая угроза для Киева, Борисполя, Фастова, Василькова, Белой Церкви!", — говорилось в сообщении от 00:27.

А уже через 8 минут появилась информация о нескольких группах ударных БпЛА на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей.

В то же время около полуночи корреспондент Фокуса сообщила о взрывах в столице. В Киевской городской военной администрации отметили, что в столице работает ПВО.

Через полчаса появилась информация о взрыве в Харькове.

Отметим, что в Воздушных силах ВСУ также предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с юго-востока.

На момент публикации материала информации о разрушениях или пострадавших, в результате российской атаки не было.

Карта воздушных тревог по состоянию на 00:45 выглядела следующим образом:

Карта тревог Украины Фото: Скриншот

Напомним, с вечера 24 ноября РФ применила примерно 50 ударных БпЛА, авиабомбы, ракеты против более десяти областей Украины.

24 и 25 ноября ВС РФ атаковали Киев "Шахедами". Зафиксированы падения обломков в 2 районах города.