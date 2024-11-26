РФ атакує Україну "шахедами": у Києві та Харкові лунають вибухи, що відомо
Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Інформації щодо постраждалих чи руйнувань наразі немає.
У ніч з 25 на 26 листопада Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.
Так о 23:32 повідомлялось одразу про сім різних напрямків, в яких летіли ворожі "шахеди":
- Сумщина — кілька десятків ударних БпЛА, більшість з яких тримали курс на захід;
- Чернігівщина — дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;
- Київська область — загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;
- Черкащина — кілька груп перелітали у Київську область та ще кілька безпілотників перебували в районі Умані;
- Полтавщина — на півночі області, курсом на Київщину;
- Житомирська — БпЛА на північ від Житомира;
- Одещина/Миколаївщина — кілька груп летіли на північ.
Згодом в ПС ЗСУ повідомили "шахеди", які летіли з Хмельницької області у напрямку Тернопільщини, а також про кілька ударних дронів безпосередньо над Києвом.
"На Київщині — понад 10 груп ударних БпЛА! Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова, Білої Церкви!", — йшлося у повідомленні від 00:27.
А вже через 8 хвилин з'явилась інформація про кілька груп ударних БпЛА на межі Тернопільщини та Івано-Франківщини.
Водночас близько опівночі кореспондентка Фокусу повідомила про вибухи у столиці. У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у столиці працює ППО.
Через пів години з'явилась інформація про вибух у Харкові.
Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.
На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих, внаслідок російської атаки не було.
Мапа повітряних тривог станом на 00:45 виглядала наступним чином:
Нагадаємо, з вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.
24 та 25 листопада ЗС РФ атакували Київ "Шахедами". Зафіксовані падіння уламків у 2 районах міста.