РФ атакує Україну "шахедами": у Києві та Харкові лунають вибухи, що відомо

Повітряні сили ЗСУ також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння. Інформації щодо постраждалих чи руйнувань наразі немає.

У ніч з 25 на 26 листопада Росія запустила по Україні кілька груп ударних безпілотників. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Так о 23:32 повідомлялось одразу про сім різних напрямків, в яких летіли ворожі "шахеди":

Сумщина — кілька десятків ударних БпЛА, більшість з яких тримали курс на захід;

Чернігівщина — дрони переважно на півдні області, курсом на Київщину;

Київська область — загроза для Броварів, Білої Церкви та Києва;

Черкащина — кілька груп перелітали у Київську область та ще кілька безпілотників перебували в районі Умані;

Полтавщина — на півночі області, курсом на Київщину;

Житомирська — БпЛА на північ від Житомира;

Одещина/Миколаївщина — кілька груп летіли на північ.

Згодом в ПС ЗСУ повідомили "шахеди", які летіли з Хмельницької області у напрямку Тернопільщини, а також про кілька ударних дронів безпосередньо над Києвом.

"На Київщині — понад 10 груп ударних БпЛА! Найбільша загроза для Києва, Борисполя, Фастова, Василькова, Білої Церкви!", — йшлося у повідомленні від 00:27.

А вже через 8 хвилин з'явилась інформація про кілька груп ударних БпЛА на межі Тернопільщини та Івано-Франківщини.

Водночас близько опівночі кореспондентка Фокусу повідомила про вибухи у столиці. У Київській міській військовій адміністрації зазначили, що у столиці працює ППО.

Через пів години з'явилась інформація про вибух у Харкові.

Зазначимо, що у Повітряних силах ЗСУ також попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з південного сходу.

На момент публікації матеріалу інформації щодо руйнувань чи постраждалих, внаслідок російської атаки не було.

Мапа повітряних тривог станом на 00:45 виглядала наступним чином:

Мапа тривог Україна Фото: Скриншот

Нагадаємо, з вечора 24 листопада РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України.

24 та 25 листопада ЗС РФ атакували Київ "Шахедами". Зафіксовані падіння уламків у 2 районах міста.