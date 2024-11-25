РФ атакує регіони України: є влучання в середмістя Одеси і Харкова (фото)

З вечора 24 листопада, РФ застосувала приблизно 50 ударних БпЛА, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі. Відомо про постраждалих та руйнування.

ЗС РФ вдарили балістикою по Одесі та Російські терористи здійснили ракетну атаку на середмістя Одеси. Є постраждалі. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський

"Окупанти атакують регіони України. Зараз триває рятувальна операція після ракетного удару в Харкові. На цей час відомо про 19 постраждалих людей. Десятки ударних дронів атакували Запоріжжя. Поранено дитину. Атакована Одеса, через падіння уламків ракети є пошкодження. І це лише одна доба російського терору проти України", — написав президент.

Він зауважив, що загалом Росія з вечора, 24 листопада, застосувала близько 50 ударних дронів, авіабомби, ракети проти понад десяти областей України. Ще триває бойова робота по цілях, які залишаються в повітрі.

Удар балістичною ракетою по Одесі 25 листопада

Російські окупанти завдали удару балістичною ракетою по середмістю Одеси. Про наслідки атаки повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

"Пошкоджена цивільна інфраструктура, зокрема житлові будинки. Інформація доповнюватиметься", — йдеться в повідомленні.

Атака РФ на Харків 25 листопада

Також окупанти ракетами С-400 атакували Харків. Удар прийшовся в центр міста, повідомили в Харкоівській областінй військовій адміністрації.

"На одній з центральних вулиць внаслідок удару виникла пожежа. Пошкоджена цивільна інфраструктура та автомобілі. Є постраждалі, екстрена медична допомога працює на місці", — повідомив Олег Синєгубов.

Згодом він додав, що рятувальники локалізували пожежу внаслідок ворожого обстрілу і попередив про загрозу повторних ракетних ударів..

"Влучання прийшлося в землю. Горіли 3 авто та фасад двоповерхової нежитлової будівлі, пошкоджені скління житлових будинків. За попередніми даними, ворог вдарив по Харкову з ракетної системи С-400", — проінформував очільник ОВА.

Фото: ДСНС

На цей час відомо, що внаслідок ракетного удару постраждали 19 людей. Серед них 13 жінок та 6 чоловіків у віці від 21 до 71. 16 постраждалих у середньому стані, інші в легкому. Госпіталізували 13 осіб.

"Ворожий обстріл прийшовся в двори житлових багатоповерхівок. Понад 40 будинків пошкоджено. Горіли три автівки", — повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що 24 та 25 листопада ЗС РФ атакували Київ "Шахедами". Зафіксовані падіння уламків в 2 районах міста.