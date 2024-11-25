РФ атакували Київ "Шахедами": в КМВА розповіли про наслідки

Падіння уламків ворожих БпЛА зафіксовано у двох районах міста. Є пошкодження автомобілів.

Російські окупанти ввечері 24 листопада та в ніч проти 25-го атакували Київ "Шахедами". в Київській міській військовій адміністрації розповіли про наслідки.

"Зафіксовано падіння уламків на приватну забудову в Дарницькому районі. Попередньо, без пожежі та постраждалих. На іншій локації уламки пробили автівки, попередньо, пожежі та потерпілих немає", — йдеться в повідомленні.

В КМВА зазначили, що була інформація щодо займання вікна балкону на 9 поверсі 9-ти поверхового житлового будинку в Дарницькому районі столиці, але вона не підтвердилася.

Загалом повітряна тривога у Києві тривала понад 4 години.

У Повітряних силах близько 22 години 24 листопада повідомили про масовану повітряну атаку "Шахедів" у різних регіонах України. БпЛА фіксувалися на Київщині, Миколаївщині, Запоріжжі, Полтавщині, Сумщині, Дніпропетровщині, Чернігівщині, Житомирщині та Херсонщині.

Нагадаємо, що російська армія працює над створенням "Шахедів" зі штучним інтелектом, прагнучи впровадити технології для організації роїв безпілотників. У країні вже побудовано два заводи для виробництва дельтакрилих безпілотників Shahed 136, відомих у РФ як "Герань-2".