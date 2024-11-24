Росія намагається створити "Шахеди" зі штучним інтелектом: як вони працюють

Удосконалені "Шахеди" зможуть спілкуватися і координувати атаки таким чином, щоб подолати протиповітряну оборону.

Російська армія працює над створенням "Шахедів" зі штучним інтелектом, прагнучи впровадити технології для організації роїв безпілотників. Про це повідомляє видання The Guardian.

Росія займається розробкою рою БПЛА, здатного координувати дії дронів для подолання української ППО. За даними видання, у країні вже побудовано два заводи для виробництва дельтакрилих безпілотників Shahed 136, відомих у РФ як "Герань-2". Джерело в українському уряді стверджує, що їхнє виробництво досягло "сотень одиниць на тиждень".

Водночас, The Guardian зазначило, що Росія постійно модифікує безпілотники, намагаючись зробити їх більш смертоносними. Раніше цього місяця українські військові опублікували відео термобаричної боєголовки, яка під час детонації створює вогняну хмару з температурою близько 2000С і вважається особливо смертоносною, якщо вона вибухає всередині будівель.

Видання також зазначає, що ведуться роботи з впровадження технологій штучного інтелекту для створення "роїв безпілотників", де дрони "Шахед" взаємодіють один з одним і координують атаки з метою обходу систем протиповітряної оборони.

Проте ефективність цієї технології поки що залишається під питанням.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, чим особливі "Шахеди", які вдарили по домівках у Сумах. ЗС РФ запустили по центру міста дрони, призначені для ліквідації живої сили, а не об'єктів. Загинули двоє людей, ще 12 цивільних дістали поранення.

Напередодні аналітики показали траєкторію ракет під час ракетного удару по Дніпру 21 листопада. Для обстрілу ЗС РФ застосували дев'ять ракет різних типів, які підлітали до міста з півночі, північного сходу і сходу, свідчить інфографіка.