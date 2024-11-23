"Не можуть літати": РФ могла почати рідше атакувати Україну "Шахедами" через погоду (карта)

Крім ударних дронів також знизилася активність і тактичної авіації. Сильний вітер і опади перешкоджають ворожому терору.

Росія активно атакує мирні міста України за допомогою різного озброєння, проте останніми днями спостерігається відносне "затишшя", якщо говорити про удари дронами-камікадзе. У Telegram-каналі "Полковник ГШ", де висвітлюється тематика повітряних сил, розповіли, у чому може бути причина.

Зазначається, що основна причина так званої "спокійної повітряної обстановки" пов'язана з тим, що на сході значно зіпсувалися погодні умови, а вороже озброєння ще не здатне справлятися з особливостями природи.

"Суцільна, низька хмарність, опади та пориви вітру є перешкодою для вільної роботи ворожої розвідувальної складової, а також тактичної авіації (у деяких випадках)", — йдеться в повідомленні.

Ударні дрони іранського походження типу Shahed, як сказано в публікації, також сильно залежать від погодних умов і все через те, що в них досі немає "банальної системи обігріву" трубки Піто. У результаті й виходить, що при опадах або інших погодних труднощах вони не можуть використовуватися повноцінно.

"А отже, вони не можуть літати в умовах суцільної хмарності з низькою нижньою межею за від'ємних температур повітря", — йдеться далі.

Нагадаємо, 22 листопада повідомлялося, чим особливі "Шахеди", які вдарили по домівках у Сумах. ЗС РФ запустили по центру міста дрони, призначені для ліквідації живої сили, а не об'єктів. Загинули двоє людей, ще 12 цивільних дістали поранення.

Напередодні аналітики показали траєкторію ракет під час ракетного удару по Дніпру 21 листопада. Для обстрілу ЗС РФ застосували дев'ять ракет різних типів, які підлітали до міста з півночі, північного сходу і сходу, свідчить інфографіка.