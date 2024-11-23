"Не могут летать": РФ могла начать реже атаковать Украину "Шахедами" из-за погоды (карта)

Помимо ударных дронов также снизилась активность и тактической авиации. Сильный ветер и осадки препятствуют вражескому террору.

Россия активно атакует мирные города Украины с помощью различного вооружения, однако последние дни наблюдается относительное "затишье", если говорить об ударах дронами-камикадзе. В Telegram-канале "Полковник ГШ", где освещается тематика воздушных сил, рассказали, в чем может быть причина.

Отмечается, что основная причина так называемой "спокойной воздушной обстановки" связана с тем, что на востоке значительно испортились погодные условия, а вражеское вооружение еще не способно справляться с особенностями природы.

"Сплошная, низкая облачность, осадки и порывы ветра являются препятствием для свободной работы вражеской разведывательной составляющей, а также тактической авиации (В некоторых случаях)", — говорится в сообщении.

Ударные дроны иранского происхождения типа Shahed, как сказано в публикации, также сильно зависят от погодных условий и все потому, что в них до сих пор нет "банальной системы обогрева" трубки Пито. В результате и получается, что при осадках или других погодных трудностях они не могут использоваться полноценно.

"А значит они не могут летать в условиях сплошной облачности с низкой нижней границей при отрицательных температурах воздуха", — говорится далее.

Напомним, 22 ноября сообщалось, чем особенны "Шахеды", которые ударили по домам в Сумах. ВС РФ запустили по центру города дроны, предназначенные для ликвидации живой силы, а не объектов. Погибли два человека, еще 12 гражданских получили ранения.

Накануне аналитики показали траекторию ракет во время ракетного удара по Днепру 21 ноября. Для обстрела ВС РФ применили девять ракет различных типов, которые подлетали к городу с севера, северо-востока и востока, свидетельствует инфографика.