В 11 раз быстрее звука: РФ ударила по Днепру "Орешником" из комплекса "Кедр", — ГУР

По информации разведки, ранее новый ракетный комплекс "Кедр" Россия испытывала на полигоне в Астраханской области в октябре 2023-го и июне 2024 года.

Россия ударила по Днепру баллистической ракетой в четверг 21 ноября. Запуск, вероятно, осуществили из ракетного комплекса "Кедр", заявили в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

С момента запуска ракеты до попадания в Южный машиностроительный завод в Днепре прошло 15 минут, отмечают в ГУР. Ракета имела шесть боевых частей, каждая из которых несла шесть суббоеприпасов. На конечном участке своей траектории скорость полета ракеты достигла 11 махов — то есть была в 11 раз больше скорости звука.

Разработкой нового ракетного комплекса "Кедр" в РФ занимаются несколько предприятий военно-промышленного комплекса, сообщают разведчики. Среди них АО "Корпорация "Московский институт теплотехники", АО "Главное особое конструкторское бюро "Прожектор", АО "Научно-производственное предприятие "Спецэнергомеханика" и ООО "Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии "Континент" в Москве, а также АО "Федеральный научно-производственный центр "Титан-Барикады" в Волгограде и АО "Концерн "Созвездие" в Воронеже.

До того, как нанести удар по Днепру, ракетный комплекс "Кедр" испытывали в октябре 2023-го и июне 2024 года. Испытания проводились в городе Капустин Яр в Астраханской области на "4-м государственном центральном межвидовом полигоне РФ", заявляют в ГУР.

РФ ударила баллистической ракетой по Днепру: что известно

Напомним, РФ атаковала Украину новым оружием утром 21 ноября. В Воздушных силах ВСУ сообщали, что перед ударом по Южному машиностроительному заводу в Днепре зафиксировали в небе межконтинентальную баллистическую ракету, выпущенную из Астраханской области.

Впоследствии CNN опубликовало эксклюзивные кадры обломков ракеты, упавших на Днепр.

Президент РФ Владимир Путин во время обращения к россиянам вечером сказал, что страна-агрессор испытала для удара по заводу в Днепре новейшую ракету "Орешник". Путин также заявил, что современные средства ПВО не могут перехватить эту ракету, потому что она летит со скоростью 10 махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.

В Пентагоне в свою очередь заявили, что россияне создали экспериментальную баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на основе баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".