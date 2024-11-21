Россия создала "Орешник" на основе баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", — Пентагон
Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх охарактеризовала "Орешник" как "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности".
Россия создала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщило CNN.
Она охарактеризовала российский "Орешник" как "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности".
"Она (ракета, — ред.) основана на российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", — сказала Сингх.
Удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепру
21 ноября российские оккупанты ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Это произошло впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кстати, о самом названии этой ракеты мир узнал только после обращения президента РФ Владимира Путина, который и сообщил миру об этом.
По данным Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра, в частности пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Саму ракету запустили из Астраханской области.
По словам ядерного эксперта Фабиана Хоффманна, удар РФ "Орешником" по Днепру был ядерным предупреждением.
"Независимо от точной дальности ракеты, удар был сообщением о ядерной угрозе", — сказал Хоффман.
К вечеру 21 ноября в белом доме сообщили, что Украина знала о подготовке к этому удару, так же как и другие западные союзники Киева.
В то же время в пресс-службе Кремля заявили, что за полчаса до удара сообщили о нем США в автоматическом режиме, но не делали это спланировано.
Напомним, украинцы отреагировали мемами на заявление Путина о ракете "Орешник".
Фокус также писал, что известно о баллистической ракете "Орешник".