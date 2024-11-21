Россия создала "Орешник" на основе баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", — Пентагон

Заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх охарактеризовала "Орешник" как "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности".

Россия создала баллистическую ракету средней дальности "Орешник" на базе модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж". Об этом заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх, сообщило CNN.

Она охарактеризовала российский "Орешник" как "экспериментальную баллистическую ракету средней дальности".

"Она (ракета, — ред.) основана на российской модели межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 "Рубеж", — сказала Сингх.

Удар баллистической ракетой "Орешник" по Днепру

21 ноября российские оккупанты ударили по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник". Это произошло впервые за время полномасштабного вторжения РФ в Украину. Кстати, о самом названии этой ракеты мир узнал только после обращения президента РФ Владимира Путина, который и сообщил миру об этом.

По данным Воздушных сил, ВС РФ атаковали предприятия и критическую инфраструктуру Днепра, в частности пострадало здание центра реабилитации людей с инвалидностью. Саму ракету запустили из Астраханской области.

По словам ядерного эксперта Фабиана Хоффманна, удар РФ "Орешником" по Днепру был ядерным предупреждением.

"Независимо от точной дальности ракеты, удар был сообщением о ядерной угрозе", — сказал Хоффман.

К вечеру 21 ноября в белом доме сообщили, что Украина знала о подготовке к этому удару, так же как и другие западные союзники Киева.

В то же время в пресс-службе Кремля заявили, что за полчаса до удара сообщили о нем США в автоматическом режиме, но не делали это спланировано.

Напомним, украинцы отреагировали мемами на заявление Путина о ракете "Орешник".

Фокус также писал, что известно о баллистической ракете "Орешник".