Межконтинентальная ракета атаковала Днепр: важна ударная часть МБР, а не ее радиус, — эксперты

По словам Фабиана Хоффмана, научного сотрудника Ядерного проекта Осло, российская ракета не несла ядерного заряда, но, судя по всему, была с полезной нагрузкой с несколькими боеголовками для поражения отдельных целей.

Украина заявила о российской атаке по Днепру межконтинентальной баллистической ракетой, которые не сбивают ЗРК Patriot. Но западный чиновник позже сообщил журналистам, что, по-видимому, это была баллистическая ракета меньшей дальности. Об этом пишет CNN.

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Главное различие между МБР и другими типами баллистических ракет заключается только в их соответствующей дальности. Как следует из названия, МБР могут преодолевать тысячи километров и пересекать континенты, тогда как баллистические ракеты есть меньшей и средней дальности.

Фабиан Хоффман, научный сотрудник Ядерного проекта Осло, отметил, что важна не дальность ракеты, а взрывная сила, заложенная в ракете — ее "полезная нагрузка".

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Российская ракета не несла ядерного заряда, но, судя по всему, она несла полезную нагрузку типа РГЧ ИН, то есть использовалось несколько боеголовок для поражения отдельных целей.

РГЧ ИН (разделяющаяся головная часть с блоками индивидуального наведения) была разработаны во время Холодной войны, чтобы ракета доставляла несколько ядерных боеголовок к разным целям.

Хотя в этом случае ядерная боеголовка, по-видимому, была заменена неядерной частью, смысл применения технологии РГЧ ИН был в том, чтобы послать определенный сигнал, сказал Хоффман.

"Возможность РГЧ ИН была связана исключительно с ракетами, способными нести ядерное оружие, и ни одна из обычных ракетных систем в арсенале России не обладала этой технологией. Независимо от точной дальности ракеты, сигнал, таким образом, остается сосредоточенным вокруг ядерной угрозы", — объяснил эксперт в комментарии журналистам.

Удар межконтинентальной ракетой под Днепру

Воздушные силы Украины заявили, что утром, 21 ноября ВС РФ атаковали Днепр межконтинентальной баллистической ракетой (МБР). Журналисты BBC отмечают, что такой шаг выглядит как демонстрация готовности Москвы к повышению ставок и дальнейшей эскалации.

Напомним, что РФ ударила по Днепру МБР со снятыми ядерными боеголовками, тем самым предупредив Запад.

Также сообщалось, что РФ могла запустить по Украине ракету РС-26 "Рубеж" для тестирования ядерного удара.