Міжконтинентальна ракета атакувала Дніпро: важлива ударна частина МБР, а не її радіус, — експерти

За словами Фабіана Гоффмана, наукового співробітника Ядерного проєкту Осло, російська ракета не несла ядерного заряду, але, судячи з усього, мала корисне навантаження із кількома боєголовками для ураження окремих цілей.

Україна заявила про російську атаку по Дніпру міжконтинентальною балістичною ракетою, які не збивають ЗРК Patriot. Але західний чиновник пізніше повідомив журналістам, що, мабуть, це була балістична ракета меншої дальності. Про це пише CNN.

Важливо

Загроза Заходу після ударів ATACMS: навіщо бити по Дніпру міжконтинентальною ракетою?

Головна відмінність між МБР та іншими типами балістичних ракет полягає лише в їхній відповідній дальності. Як випливає з назви, МБР можуть долати тисячі кілометрів і перетинати континенти, тоді як балістичні ракети є меншої та середньої дальності.

Фабіан Гоффман, науковий співробітник Ядерного проєкту Осло, зазначив, що важлива не дальність ракети, а вибухова сила, закладена в ракеті — її "корисне навантаження".

По Дніпру вдарили МБР: якою була ударна частина

Російська ракета не несла ядерного заряду, але, судячи з усього, вона несла корисне навантаження типу РГЧ ІН, тобто використовувалося кілька боєголовок для ураження окремих цілей.

РГЧ ІН (головна частина, що розділяється, з блоками індивідуального наведення) була розроблена під час Холодної війни, щоб ракета доставляла кілька ядерних боєголовок до різних цілей.

Хоча в цьому випадку ядерна боєголовка, мабуть, була замінена неядерною частиною, сенс застосування технології РГЧ ІН був у тому, щоб послати певний сигнал, сказав Гоффман.

"Можливість РГЧ ІН була пов'язана виключно з ракетами, здатними нести ядерну зброю, і жодна зі звичайних ракетних систем в арсеналі Росії не володіла цією технологією. Незалежно від точної дальності ракети, сигнал залишається зосередженим навколо ядерної загрози", — пояснив експерт у коментарі журналістам.

Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру

Повітряні сили України заявили, що вранці, 21 листопада ЗС РФ атакували Дніпро міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР). Журналісти BBC зазначають, що такий крок здається демонстрацією готовності Москви до підвищення ставок і подальшої ескалації.

Нагадаємо, що РФ вдарила по Дніпру МБР зі знятими ядерними боєголовками, тим самим попередивши Захід.

Також повідомлялося, що РФ могла запустити по Україні ракету РС-26 "Рубеж" для тестування ядерного удару.