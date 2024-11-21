Загроза Заходу після ударів ATACMS: навіщо бити по Дніпру міжконтинентальною ракетою?

Будь-яка крилата або балістична ракета РФ — це носій ядерної зброї. За бажання звичайний "Іскандер" донесе боєголовку до цілі, але в Москві вибрали ракету з сімейства МБР для удару на відстані менше 1000 кілометрів. Фокус розібрався, у чому сенс такої атаки.

Росія під час атаки вранці 21 листопада застосувала новий тип озброєння в ході масованого удару по Україні. З в Астраханській області окупанти запустили міжконтинентальну балістичну ракету (МБР), тип якої встановлює експертиза.

Повітряні сили України заявили, що російські війська атакували підприємства і критичну інфраструктуру Дніпра ракетами різних типів, зокрема МБР. Використання нової російської ракети підтвердив і президент України Володимир Зеленський. Усі характеристики, включно зі швидкістю і висотою, за його оцінками, відповідають МБР.

У ЗМІ з'явилася версія про запуск по Дніпру ракети "Рубеж", носія ядерного заряду, здатного вражати цілі на відстані до 6 000 кілометрів. Повідомлення про загрозу застосування ЗС РФ балістичної ракети середньої дальності РС-26 "Рубеж" з'явилися ще 20 листопада. Цього ж дня в Києві закрилися посольства США і низки європейських країн.

У соцмережах поширюються відео прильотів МБР, як стверджується, по заводу "Південмаш". На кадрах можна побачити розльоти бойових блоків ракети, але як таких вибухів на землі не було.

РС-26 "Рубеж" та інші ракети такого ж класу "Тополь" і "Ярс" розроблялися як зброя масового ураження. "Рубеж" має чотири роздільні блоки з потужністю 0,3 мегатонни кожна. Така система поділу називається "автобус", розповідав головний редактор Defense Express Олег Катков.

Демонстрація ядерного удару: який сенс бити МБР по Дніпру?

Старший аналітик Австралійського інституту стратегічної політики Малколм Девіс упевнений, що запуском МБР по Дніпру в Москві намагалися змусити Захід припинити підтримку України. Також це своєрідний сигнал-відповідь на удари ракетами ATACMS і Storm Shadow по російській території: вранці 20 листопада бомбардувальники ЗСУ випустили 10 крилатих ракет Storm Shadow по командному пункту угруповання військ "Север" цілі в Мар'їно Курської області.

Оновлена ядерна доктрина Росії дозволяє використовувати ядерну зброю у відповідь на використання Україною західних неядерних далекобійних ракет. Ймовірно, війська РФ продемонстрували в Дніпрі готовність завдати ядерного удару.

Теоретично на МБР можна встановити фугасну бойову частину, але практичного сенсу в цьому мало. Більшість території України — у зоні досяжності російських ОТРК "Іскандер" і звичайних крилатих ракет, коментує Фокусу виконавчий директор Українського центру безпеки і співробітництва Дмитро Жмайло.

За його словами, на наявних відеозаписах удару МБР видно наслідки кінетичного удару після падіння частин ракети. Це може свідчити про обладнання ракети габаритними макетами ядерних зарядів.

"Сумніваюся в доцільності використання ракет середньої або міжконтинентальної дальності проти України. У Росії є великий арсенал тактичного ядерного озброєння. Практичної мети цей удар очевидно не мав, це "постріл гарматою по горобцях", — вважає аналітик.

Оснастити ядерною боєголовкою можна "Іскандери", "Кинджали", крилаті ракети типу Х-55 і Х-102 і багато інших снарядів. Наприклад, 17 листопада 2022 року ЗС РФ випустили по Україні крилату ракету Х-55 з імітатором ядерного заряду.

Мета такого кроку — шантаж, демонстрація здібностей і підвищення ставок Кремлем. Спроба залякати лідерів країн Заходу, підірвати підтримку України в критичний момент війни. Найбільша перевага президента Росії Володимира Путіна в цій війні — вміння залякувати лідерів іноземних держав.

"Злочинний удар [по Дніпру] зайвий раз доводить, що Москва хоче залякати вільний світ. Єдина можлива відповідь — військова та політична підтримка України, зняття всіх політичних обмежень на користь здорової військової стратегії. Можливі поступки країн Заходу можуть мати значно гірші наслідки, ніж удар 21 листопада", — додав Жмайло.

Сімейство МБР не призначені для ураження цілей на такій малій відстані: ракета, що вдарила по Дніпру, пролетіла близько 800 кілометрів, додає керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

"Посольства американські в Києві попереджали, але вдарили по Дніпру. Побоялися, що ракету зіб'ють українські ППО? Росіяни не раз говорили про непереможність "Кинджалів" та "Іскандерів", але війна довела зворотне. Уявіть, а раптом "Ярс" знищать?" — зауважує він.

З військово-політичного погляду удар по Дніпру виглядає як перехід на новий рівень ескалації. Навіть у відповідь на удари ракетами ATACMS і Storm Shadow це — непорівнянний захід. Технічна можливість завдати удару тактичною ядерною зброєю є, але в Кремлі побоюються наслідків такого кроку не тільки від Заходу, а й Китаю разом з Індією, сходяться на думці військові експерти.

Нагадаємо, в Росії хочуть відновити п'ять виробничих цехів для випуску твердопаливних двигунів для балістичних ракет "Іскандер-М" і МБР "Ярс". Координати заводів є у відкритому доступі.

Російські війська також просуваються на Донбасі в районі Дар'їного, Курахового, Нижнього Клину, Кремінного, Роздольного, Новодонецького і Дальнього. За минулу добу відбулося 153 бойові зіткнення.