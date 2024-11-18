Пять заводов для "Искандеров": спутник показал новые производства двигателей для ВС РФ (фото)

Самый дальний завод по выпуску двигателей для баллистических ракет ВС РФ находится более чем в 3 тыс. км от Украины. Остальные четыре — на гораздо более близком расстоянии, свидетельствуют данные спутника.

Россия строит или восстанавливает пять производственных цехов, которые будут выпускать твердотопливные двигатели для ракет РС РФ. Двигатели этого типа устанавливаются, среди прочего, на баллистические ракеты "Искандер-М" и на межконтинентальные баллистические ракеты "Ярс". Научный сотрудник оборонного и военного анализа Фабиан Гинц объяснил, где именно появятся заводы и какую номенклатуру продукции они, вероятно, будут выпускать. Объяснения появились 18 ноября на портале Международного института стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS).

Аналитики института исследовали серию фото российской территории, которые сделали спутники Maxar с июля по октябрь 2024 года. На фото обнаружили пять участков, на которых РФ начала восстановление или строительство заводов, или цехов, по выпуску твердотопливных двигателей для различных типов ракет. Указано, что Кремль расконсервирует старые цеха, которые остались со времен СССР, строит новую инфраструктуру.

На фото — пять точек, в которых россияне усиленно что-то строят: Бийск (Новосибирская область, более 3 тыс. км от Украины), Каменск-Шахтарск (возле Луганска, в 200 км от линии фронта), Дзержинск (под Москвой, в 460 км), поселок имени Морозова (под Санкт-Петербургом, в 1 тыс. км). Аналитики заметили на изображениях из космоса новые расчищенные участки, новые конструкции, новые здания, восстановленные цеха.

Заводы ракетных двигателей РФ — цех в Бийске Заводы ракетных двигателей РФ — цех в Каменск-Шахтинском Заводы ракетных двигателей РФ — цех в Дзержинском Заводы ракетных двигателей РФ — цех в Перми Заводы ракетных двигателей РФ — цех в поселке Морозовском

В статье объясняется, что твердотопливные двигатели применяют на ракетах, которые ВС РФ используют для ударов по Украине. Новые производства будут выпускать двигатели для "Искандер-М" (баллистика), "Торнадо-С" (РСЗО), зенитные системы С-300П и С-400. Также они ставятся на межконтинентальные баллистические ракеты и на баллистические ракеты, которые запускают с подводных лодок. При этом обращают внимание на то, что Кремль редко хвастается достижениями в этой сфере, зато больше рассказывает о конструкторских бюро, которые занимаются разработкой собственно ракет.

Какие координаты заводов по выпуску ракетных двигателей и какая у них продукция

Бийск (Новосибирская область) — 52.4902, 85.0456, выпускал или выпускает старые советские БПЛА, ракеты "Булава", "Тополь";

Каменск-Шахтинский (возле Луганска) — 48.2976, 40.1825, ракеты для комплекса "Молодец", "Тополь", "Ураган", "Смерч", "Торнадо";

Дзержинский (под Москвой) — 55.6173, 37.8833, ракеты "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Искандер-М", "Булава", "Смерч";

Пермь — 57.9916, 55.8960, ракеты "Тополь", "Тополь М", "Ярс" и "Булава";

поселок им. Морозова (под Санкт-Петербургом) — 2024 59.9907, 30.9864, ракеты "Тополь", "Искандер", "Тополь-М".

Если обозначить заводы на карте, то самый дальний — в Бийске, в 3 тыс. км от Украины. Ближайшие — под Москвой (400 км) и за Луганском (200 км).

Ракеты РФ — карта новых заводов по выпуску двигателей Фото: Google Maps

"Расширение мощностей производства твердотопливных установок могло бы позволить России пополнить и расширить имеющийся арсенал ключевых систем, размещенных в Украине", — подытожил аналитик, объяснив, что таким образом РФ пытается справиться с дефицитом, с которым ей помогает КНДР.

Отметим, в ночь на 17 ноября ВС РФ запустили по Украине почти 200 средств поражения, 120 из которых — ракеты разных типов: от "Искандеров" до "Калибров", "Кинжалов", "Цирконов", Х-101 и др. Россияне целились по энергетике, рассказал президент Владимир Зеленский: взрывалось от Кременчуга до Яремчи.

Напоминаем, 18 ноября Фокс собрал позиции аналитиков относительно разрешения США бить вглубь территории РФ. Тем временем издание BBC уточнило, куда Украине разрешили стрелять американскими ракетами.