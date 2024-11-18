П'ять заводів для "Іскандерів": супутник показав нові виробництва двигунів для ЗС РФ (фото)

Найдальший завод з випуску двигунів для балістичних ракет ЗС РФ розташований за понад 3 тис. км від України. Інші чотири — на набагато ближчій відстані, свідчать дані супутника.

Росія будує або відновлює п'ять виробничих цехів, які будуть випускати твердопаливні двигуни для ракет РС РФ. Двигуни цього типу встановлюються, серед іншого, на балістичні ракети "Іскандер-М" та на міжконтинентальні балістичні ракети "Ярс". Науковий співробітник оборонного та військового аналізу Фабіан Гінц пояснив, де саме з'являться заводи та яку номенклатуру продукції вони, ймовірно, випускатимуть. Пояснення з'явились 18 листопада на порталі Міжнародного інституту стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS).

Аналітики інституту дослідили серію фото російської території, які зробили супутники Maxar з липня по жовтень 2024 року. На фото виявили п'ять ділянок, на яких РФ почала відновлення чи спорудження заводів, чи цехів, з випуску твердопаливних двигунів для різних типів ракет. Вказано, що Кремль розконсервовує старі цехи, які залишились з часів СРСР, будує нову інфраструктуру.

На фото — п'ять точок, в яких росіяни посилено щось будують: Бійськ (Новосибірська область, понад 3 тис. км від України), Кам'янськ-Шахтарськ (біля Луганська, за 200 км від лінії фронту), Дзержинськ (під Москвою, за 460 км), селище імені Морозова (під Санкт-Петербургом, за 1 тис. км). Аналітики помітили на зображеннях з космосу нові розчищені ділянки, нові конструкції, нові будівлі, відновлені цехи.

Заводи ракетних двигунів РФ - цех в Бійську Заводи ракетних двигунів РФ - цех в Кам'янськ-Шахтинському Заводи ракетних двигунів РФ - цех в Дзержинському Заводи ракетних двигунів РФ - цех в Пермі Заводи ракетних двигунів РФ - цех в селищі Морозовському

У статті пояснюється, що твердопаливні двигуни застосовують на ракетах, які ЗС РФ використовують для ударів по Україні. Нові виробництва випускатимуть двигуни для "Іскандер-М" (балістика), "Торнадо-С" (РСЗВ), зенітні системи С-300П та С-400. Також вони ставляться на міжконтинентальні балістичні ракети та на балістичні ракети, які запускають з підводних човнів. При цьому звертають увагу на те, що Кремль рідко вихваляється досягненнями у цій сфері, натомість більше розповідає про конструкторські бюро, які займають розробкою власне ракет.

Які координати заводів з випуску ракетних двигунів та яка у них продукція

Бійск (Новосибірська область) — 52.4902, 85.0456, випускав чи випускає старі радянські БПЛА, ракети "Булава", "Тополь";

Каменськ-Шахтинський (біля Луганська) — 48.2976, 40.1825, ракети для комплексу "Молодець", "Тополь", "Ураган", "Смерч", "Торнадо";

Дзержинський (під Москвою) — 55.6173, 37.8833, ракети "Тополь", "Тополь-М", "Ярс", "Искандер-М", "Булава", "Смерч";

Перм — 57.9916, 55.8960, ракети "Тополь", "Тополь М", "Ярс" і "Булава";

селище ім. Морозова (під Санкт-Петербургом) — 2024 59.9907, 30.9864, ракети "Тополь", "Іскандер", "Тополь-М".

Якщо позначити заводи на карті, то найдальший — в Бійську, за 3 тис. км від України. Найближчі — під Москвою (400 км) та за Луганськом (200 км).

Ракети РФ - карта нових заводів з випуску двигунів Фото: Google Maps

"Розширення потужностей виробництва твердопаливних установок могло б дозволити Росії поповнити та розширити наявний арсенал ключових систем, розміщених в Україні", — підсумував аналітик, пояснивши, що таким чином РФ намагається впоратись з дефіцитом, з яким їй допомагає КНДР.

Зазначимо, в ніч на 17 листопада ЗС РФ запустили по Україні майже 200 засобів ураження, 120 з яких — ракети різних типів: від "Іскандерів" до "Калібрів", "Кинджалів", "Цирконів", Х-101 та ін. Росіяни цілили по енергетиці, розповів президент Володимир Зеленський: вибухало від Кременчука до Яремчі.

Нагадуємо, 18 листопада Фокс зібрав позиції аналітиків щодо дозволу США бити вглиб території РФ. Тим часом видання BBC уточнило, куди Україні дозволили стріляти американськими ракетами.