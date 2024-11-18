Перші ATACMS полетять у Курську область: США дозволили удари вглиб РФ, — BBC

За словами Евелін Фаркас, експредставниці Міноборони в адміністрації Барака Обами, непрямим ефектом рішення Вашингтона може стати дозвіл Україні від Великої Британії та Франції використовувати ракети Storm Shadow по території РФ.

Американські офіційні особи кажуть, що президент Джо Байден дав зелене світло Україні на використання ракет великої дальності по території РФ. Раніше Вашингтон відмовлявся дозволяти далекобійні удари з використанням ATACMS, побоюючись ескалації. Про це пише BBC.

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Україна вже понад рік застосовує армійську тактичну ракетну систему, більш відому як ATACMS, по російських цілях на окупованій українській території. Але США раніше не дозволяли використовувати їх по території РФ.

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Байден дозволив Україні використовувати ATACMS тільки для ударів по Курській області, — ЗМІ

Балістичні ракети Lockheed Martin — одні з найпотужніших, які коли-небудь постачали Україні, і здатні долати відстань до 300 км. Представники Києва стверджували, що заборона на застосування такої зброї по РФ — це те саме, що воювати зі зв'язаними за спиною руками.

Зміна політики відбулася у відповідь на нещодавнє розгортання північнокорейських військ у Курській області.

До того ж на тлі повернення Дональда Трампа в Білий дім виникли побоювання щодо майбутньої підтримки США. Зміцнення позицій Києва у військовому плані може надати Україні важелі впливу на будь-яких мирних переговорах.

Ракети ATACMS: чим небезпечні

Тепер Україна зможе уражати цілі на території РФ і, найімовірніше, спочатку в районі Курської області, де утримується понад 1 000 кв. км території. Українські та американські офіційні особи очікують контрнаступу російських і північнокорейських військ з метою повернути територію в Курській області.

Україна може застосовувати ATACMS для захисту, націлюючись на російські позиції: військові бази, інфраструктуру та склади боєприпасів. Постачання ракет, ймовірно, буде недостатньо, щоб переломити перебіг війни. Російська військова техніка, така як літаки, вже була переміщена на аеродроми далі вглиб РФ в очікуванні можливого дозволу США на далекобійні удари.

Така зброя може дати Україні деяку перевагу на тлі наступу російських військ на сході України.

"Я не думаю, що це матиме вирішальний вплив, — сказав журналістам західний дипломат у Києві. — Це запізніле символічне рішення підняти ставки й продемонструвати військову підтримку Україні. Це може збільшити вартість війни для Росії".

Евелін Фаркас, яка обіймала посаду заступника помічника міністра оборони в адміністрації Барака Обами, зазначила, що також є питання щодо того, скільки боєприпасів буде поставлено.

"Питання, звичайно, в тому, скільки в них ракет? Ми чули, що Пентагон попередив, що не так і багато таких ракет, які вони можуть передати Україні", — сказала вона.

Фаркас додала, що ATACMS можуть мати "позитивний психологічний вплив" на Україну, якщо їх використовуватимуть для ударів по таких цілях, як Кримський міст.

Від дозволу США також буде непрямий ефект: Велика Британія і Франція можуть надати Україні дозвіл на використання ракет Storm Shadow на території Росії.

Можливості крилатої ракети великої дальності Storm Shadow схожі з американським ATACMS.

Характеристики ракет ATACMS

Ракети ATACMS MGM-140

Ракети ATACMS MGM-140 — це надзвукові тактичні балістичні ракети, які розробила і виробляє оборонна американська компанія Ling-Temco-Vought (LTV), пізніше Lockheed Martin.

дальність — 300 км;

довжина ракет ATACMS — 4 метри;

запускаються з гусеничної системи РСЗВ M270 і M142 HIMARS;

боєголовки ATACMS — невеликі бомби M74 (M39) вагою 214 кг; боєголовки WAU-23/B (M48, M57);

висота удару — 50 км;

максимальна швидкість — надзвукова, понад 3 Махів (1 м/с);

наведення — GPS;

У пусковому контейнері ATACMS міститься одна ракета, але кришка має такий самий вигляд, як і стандартна для ракет РСЗВ, щоб противник не зміг визначити, який тип ракети завантажений.

Нагадаємо, що французьке видання Le Figaro змінило новину про дозвіл Франції та Британії завдавати ударів по РФ.

Також повідомлялося, що 18 листопада з'явилися дані про те, що бійці Нацгвардії відбили штурм росіян під Кураховим, відзначився Leopard 2.