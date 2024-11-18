Первые ATACMS полетят в Курскую область: США разрешили удары вглубь РФ, — BBC

По словам Эвелин Фаркас, экс-представительницы Минобороны в администрации Барака Обамы, косвенным эффектом решения Вашингтона может стать разрешение Украине от Великобритании и Франции использовать ракеты Storm Shadow по территории РФ.

Американские официальные лица говорят, что президент Джо Байден дал зеленый свет Украине на использование ракет большой дальности по территории РФ. Ранее Вашингтон отказывался разрешать дальнобойные удары с использованием ATACMS, опасаясь эскалации. Об этом пишет BBC.

Важно

Lockheed Martin показала новую систему, которая в четыре раза мощнее HIMARS (фото)

Украина уже больше года применяет армейскую тактическую ракетную систему, более известную как ATACMS, по российским целям на оккупированной украинской территории. Но США прежде не разрешали использовать их по территории РФ.

Важно

Байден разрешил Украине использовать ATACMS только для ударов по Курской области, — СМИ

Баллистические ракеты Lockheed Martin — одни из самых мощных, когда-либо поставленных Украине, и способны преодолевать расстояние до 300 км. Представители Киева утверждали, что запрет на применение такого оружия по РФ — это то же самое, что воевать со связанными за спиной руками.

Изменение политики произошло в ответ на недавнее развертывание северокорейских войск в Курской области.

К тому же, на фоне возвращения Дональда Трампа в Белый дом возникли опасения относительно будущей поддержки США. Укрепление позиций Киева в военном отношении может предоставить Украине рычаги влияния на любых мирных переговорах.

Ракеты ATACMS: чем опасны

Теперь Украина сможет поражать цели на территории РФ и, скорее всего, вначале в районе Курской области, где удерживается более 1000 кв. км территории.

Украинские и американские официальные лица ожидают контрнаступления российских и северокорейских войск с целью вернуть территорию в Курской области.

Украина может применять ATACMS для защиты, нацеливаясь на российские позиции: военные базы, инфраструктуру и склады боеприпасов.

Поставок ракет, вероятно, будет недостаточно, чтобы переломить ход войны. Российская военная техника, такая как самолеты, уже была перемещена на аэродромы дальше вглубь РФ в ожидании возможного разрешения США на дальнобойные удары.

Такое оружие может дать Украине некоторое преимущество на фоне наступления российских войск на востоке Украины.

"Я не думаю, что это окажет решающее влияние, — сказал журналистам западный дипломат в Киеве. — Это запоздалое символическое решение поднять ставки и продемонстрировать военную поддержку Украине. Это может увеличить стоимость войны для России".

Эвелин Фаркас, которая занимала должность заместителя помощника министра обороны в администрации Барака Обамы, отметила, что также есть вопросы относительно того, сколько боеприпасов будет поставлено.

"Вопрос, конечно, в том, сколько у них ракет? Мы слышали, что Пентагон предупредил, что не так и много таких ракет, которые они могут передать Украине", — сказала она.

Фаркас добавила, что ATACMS могут оказать "положительное психологическое воздействие" на Украину, если они будут использоваться для ударов по таким целям, как Крымский мост.

От разрешения США также будет косвенный эффект: Великобритания и Франция могут предоставить Украине разрешение на использование ракет Storm Shadow на территории России.

Возможности крылатой ракеты большой дальности Storm Shadow схожи с американским ATACMS.

Характеристики ракет ATACMS

Ракеты ATACMS MGM-140

Ракеты ATACMS MGM-140 — это сверхзвуковые тактические баллистически ракеты, разработанные и производящиеся оборонной американской компанией Ling-Temco-Vought (LTV), позже Lockheed Martin.

дальность — 300 км;

длина ракет ATACMS — 4 метра;

запускаются с гусеничной системы РСЗО M270 и M142 HIMARS;

боеголовки ATACMS — небольшие бомбы M74 (M39) весом 214 кг; боеголовк WAU-23/B (M48, M57);

высота удара — 50 км;

максимальная скорость — сверхзвуковая, более 3 Махов (1 м/с);

наведение — GPS;

В пусковом контейнере ATACMS находится одна ракета, но крышка выглядит, как у стандартная для ракет РСЗО, чтобы противник не смог определить, какой тип ракеты загружен.

Напомним, что французское издание Le Figaro изменило новость о разрешении Франции и Британии наносить удары по РФ.

Также сообщалось, что 18 ноября появились данные о том, что бойцы Нацгвардии отразили штурм россиян под Курахово, Leopard 2 отличился.