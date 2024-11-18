Байден разрешил Украине использовать ATACMS только для ударов по Курской области, — СМИ

По данным источников Axios, решение американского лидера было доведено до сведения Украины около трех дней назад. Вашингтон принял его с целью удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в РФ.

Президент США Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России. Но это решение касается только ударов в Курской области, где дислоцированы северокорейские войска. Об этом пишет Axios.

Согласно источникам, о решении Байдена Украине сообщили три дня назад. Оно имеет целью остановить дальнейшую отправку северокорейских военных в Россию для участия в войне против Украины.

Вашингтон надеется, что удары по войскам КНДР в Курской области могут заставить Пхеньян пересмотреть свое решение о поддержке России, а также ослабить российские наступательные планы в этом регионе.

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения в воскресенье подчеркнул, что одним из ключевых пунктов украинского "плана победы" является обеспечение долговременных военных возможностей:

"Сегодня многие в медиа говорят о том, что мы получили разрешение на соответствующие действия. Но удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут. Обязательно", — сказал Зеленский.

Джон Харди, российский эксперт из аналитического центра Foundation for Defense of Democracies, считает, что разрешение не должно ограничиваться Курской областью, и сказал, что Байден должен отменить ограничения.

"Разрешение Украине наносить удары по высокоприоритетным целям по всей России может поставить Киев в лучшую позицию для потенциальных переговоров, в том числе путем стимулирования Москвы согласиться на мораторий на удары по критической энергетической инфраструктуре", — заявил он.

Напомним, 17 ноября The New York Times написало, что Джо Байден разрешил Киеву применять американские дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России.

12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине.