Применение западного дальнобойного оружия по РФ будет означать прямое участие НАТО в войне, — Путин (видео)

Российский президент утверждает, что спутниковые данные и полетные задания для таких ударов Киев будет получать от стран-членов НАТО.

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Применение западного высокоточного оружия большой дальности против России будет означать прямое участие стран НАТО в войне в Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в четверг, 12 сентября.

Глава Кремля считает, что украинская армия не в состоянии наносить удары современными высокоточными системами большой дальности западного производства. По его словам, это возможно только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает. А это данные со спутников либо Евросоюза, либо США.

Путин подчеркнул, что только военнослужащие Североатлантического альянса "могут вносить полетные задания в эти ракетные системы".

"Речь идет о том, чтобы принять решение, что страны НАТО непосредственно участвуют в военном конфликте или нет. Если это решение будет принято, это будет означать не что иное, как прямое участие стран НАТО, США, европейских стран в войне в Украине. Это их прямое участие. И это уже, конечно, существенно меняет саму суть, саму природу конфликта. Это будет означать, что страны НАТО, США, европейские страны воюют с Россией", — пояснил российский президент.

В таком случае Москва будет принимать "соответствующие решения, учитывая те угрозы, которые нам будут создаваться".

Напомним, 11 сентября в Киеве с визитом находились госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дэвид Ламми. Ожидалось, что высокопоставленные дипломаты объявят разрешение на применение дальнобойного оружия вглубь России, однако этого не произошло. Блинкен заявил, что этот вопрос обсуждался и услышанное он везет в Вашингтон.

В то же время журналисты The Guardian со ссылкой на источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято. Впрочем, об этом официально в ближайшее время объявлять не будут, чтобы избежать "лишних провокаций".

10 сентября президент США Джо Байден заявил, что Америка прорабатывает вопрос об отмене ограничений на использование ВСУ оружия, которое способно поразить цели в глубине территории России.