Британия разрешила бить по России дальнобойными ракетами Storm Shadow, — The Guardian

Отправка Ираном баллистических ракет в Россию изменила стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне. Однако публично о снятии запрета, пишет издание, не объявят.

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен дал вполне однозначный намек на то, что Белый дом собирается снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия, поставляемого Западом, по ключевым военным целям на территории России. Причем решение об этом уже было принято в частном порядке, пишет The Guardian.

Выступая в Киеве вместе с министром иностранных дел Великобритании Дэвидом Лэмми, Блинкен сказал, что США "с первого дня" были готовы адаптировать свою политику по мере изменения ситуации на поле боя в Украине.

"Мы продолжим это делать", — подчеркнул он.

Источники в британском правительстве сообщили, что решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России уже принято, хотя, как ожидается, об этом не будет публично объявлено в пятницу, когда Кир Стармер встретится с Джо Байденом в Вашингтоне.

Скорее всего, было бы сочтено излишне провокационным публичное заявление о ракетах большой дальности в Киеве.

Вероятно, что по-прежнему будут действовать ограничения на использование Украиной ракет, имеющих дальность не менее 300 км, чтобы избежать безрассудных или ненужных атак.

Источники добавили, что совместный визит Блинкена и Лэмми в Киев не состоялся бы, если бы не было принято положительного решения по Storm Shadow.

Предполагается, что отправка Ираном баллистических ракет в Москву изменила стратегическое мышление в Лондоне и Вашингтоне.

Напомним, по сведениям американских журналистов, Государственный секретарь США Энтони Блинкен приехал в Киев, чтобы лично дать разрешение на применение ATACMS по целям на территории РФ.

Иран поставил России около 200 баллистических ракет малой дальности "Fath-360". Однако постоянное представительство Ирана при ООН опровергло информацию о передаче России баллистических ракет.