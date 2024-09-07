Иран опроверг обвинения в поставках баллистических ракет России, — СМИ

По информации издания, Иран воздерживается от поставок оружия любой воюющей стране и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам.

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Иран опроверг информацию о передаче России баллистических ракет для использования в войне в Украине. Об этом сообщает иранское агентство IRNA со ссылкой на постоянное представительство Ирана при ООН в Нью-Йорке.

"Позиция Ирана по украинскому конфликту остается неизменной. Иран считает бесчеловечным оказание военной помощи сторонам, вовлеченным в конфликт, что приводит к росту человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отдалению от переговоров о прекращении огня", — говорится в сообщении.

Кроме того, Иранская миссия также призвала к прекращению поставок оружия любой из воюющих сторон.

"Иран не только сам воздерживается от подобных действий, но и призывает другие страны прекратить поставки оружия сторонам, вовлеченным в конфликт".

Напомним, ранее издание Wall Street Journal сообщало, что Иран уже отправил в Россию баллистические ракеты малой дальности. Отмечалось, что этот шаг со стороны Тегерана произошел после строгого предупреждения Запада не поставлять это оружие Кремлю. Европейские чиновники отметили, что Вашингтон проинформировал союзников о действиях Ирана. В то же время ранее страны G7 пообещали применить к Ирану скоординированные санкции в случае, если Иран направит ракеты в Россию для использования в войне против Украины.

Кроме этого, издание The Times сообщало, что Россия получила от Ирана партию баллистических ракет в знак поддержки войны в Украине. Россия получила 200 баллистических ракет Fath-360 и ВС РФ могут скоро начать их применять.