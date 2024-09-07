Іран спростував звинувачення у постачанні балістичних ракет Росії, — ЗМІ

За інформацією видання, Іран утримується постачання зброї будь-якій країні, що воює, і закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам.

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Іран спростував інформацію щодо передачі Росії балістичних ракет для використання у війні в Україні. Про це повідомляє іранське агентство IRNA з посиланням на постійне представництво Ірану при ООН у Нью-Йорку.

"Позиція Ірану щодо українського конфлікту залишається незмінною. Іран вважає нелюдським надання військової допомоги сторонам, залученим до конфлікту, що призводить до зростання людських жертв, руйнування інфраструктури та віддалення від переговорів про припинення вогню", — говориться в повідомленні.

Окрім того, Іранська місія також закликала до припинення постачання зброї будь-якій зі сторін, що воює.

"Іран не лише сам утримується від подібних дій, а й закликає інші країни припинити постачання зброї сторонам, залученим до конфлікту".

Нагадаємо, раніше видання Wall Street Journal повідомляло, що Іран уже відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Зазначалось, що цей крок з боку Тегерана стався після суворого попередження Заходу не постачати цю зброю Кремлю. Європейські чиновники зазначили, що Вашингтон поінформував союзників про дії Ірану. Водночас раніше країни G7 пообіцяли застосувати до Ірану скоординовані санкції в разі, якщо Іран направить ракети в Росію для використання у війні проти України.

Окрім цього, видання The Times повідомляло, що Росія отримала від Ірану партію балістичних ракет на знак підтримки війни в Україні. Росія отримала 200 балістичних ракет Fath-360 і ЗС РФ можуть скоро почати їх застосовувати.