Іран уже передав Росії балістичні ракети, — WSJ

За словами журналістів, Москва отримала ще один потужний військовий інструмент для використання у війні проти України

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Іран уже відправив до Росії балістичні ракети малої дальності. Про це пише видання Wall Street Journal з посиланням на американських і європейських чиновників.

Повідомляється, що цей крок з боку Тегерана послідував за суворими попередженнями Заходу не постачати цю зброю Кремлю.

У матеріалі йдеться, це сталося на тлі посилення російських ракетних ударів по українських містах та інфраструктурі. Через них останніми днями загинули десятки мирних жителів.

За словами європейських чиновників, Вашингтон поінформував союзників про дії Ірану. Водночас раніше країни G7 пообіцяли застосувати до Ірану скоординовані санкції, якщо Іран надішле ракети в Росію для використання у війні проти України.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Іран застеріг РФ від прийняття сторони Азербайджану в прикордонній суперечці. Тегеран виступає проти створення Зангезурського коридору. Журналісти не виключають, що суперечка між Тегераном і Москвою може мати ширші геополітичні наслідки.

Також військовий аналітик Шон Белл говорив, що Іран готується передати РФ балістичні ракети. За його словами, президент РФ Володимир Путін уклав контракт з Іраном у грудні, тому передбачається, що поставки неминучі. Так, РФ отримає два типи балістичних ракет малої дальності. Власне обмежене виробництво ракет "Іскандер" росіяни можуть спрямувати на дальні цілі.