В обмен на кукурузу: Иран поставляет РФ сотни ракет для ударов по украинской инфраструктуре

Иранский чиновник подтвердил факт передачи Ираном России ракет. В Украине опасаются, что их будут запускать для ударов по инфраструктуре.

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Иран поставил России около 200 баллистических ракет малой дальности "Fath-360". Смертоносный груз прибыл в российский порт на Каспии. По словам украинской стороны, ракеты класса "земля-земля" имеют дальность полета до 120 км и, вероятно, будут использоваться Россией для ударов по инфраструктуре, а также приграничным городам, таким как Харьков и Сумы. Иран сначала отрицал факт передачи ракет, но в итоге член Комиссии национальной безопасности Исламского совета Ахмед Бахшиш Ардестани подтвердил новость об отправке ракет иранского производства в РФ. Об этом пишет Financial Times.

Поставки оружия в Москву знаменуют собой "резкую эскалацию" войны против Украины, предупреждают Киев и западные чиновники.

Отмечается, что официальный Киев считает, что поставка иранских ракет малой дальности позволит России развернуть свои гиперзвуковые ракеты большой дальности "Кинжал" — одно из самых сложных вооружений в арсенале Кремля — для поражения целей в глубине Украины. "Кинжалы" сложнее перехватить, и только американские системы ПВО Patriot способны их сбивать.

Андрей Загороднюк, бывший министр обороны Украины и директор киевского Центра оборонных стратегий, заявил, что иранские ракеты представляют "огромную угрозу".

"Их отправят уничтожать украинскую энергетическую систему, скорее всего, в городах и поселках. Это, скорее всего, означает больше смертей среди мирного населения по всей стране", — сказал Загороднюк.

Первым о поставке ракет сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и Европы.

В субботу МИД Украины заявил, что глубоко обеспокоен сообщениями, что Иран отправил ракеты в Россию, и призвал Тегеран "воздержаться от поставок любых видов оружия и военной техники в Россию". Подтверждение поставки будет иметь "разрушительные последствия для украинско-иранских отношений".

По оценкам украинской разведки, в обмен на свои беспилотники и ракеты Тегеран получил от Москвы более тесное сотрудничество в сфере безопасности и военные технологии.

"Углубление военно-технического сотрудничества между Россией и Ираном несет серьезные угрозы безопасности не только для Украины, но и для всей Европы, Ближнего Востока и мира. Мы призываем международное сообщество усилить давление на Тегеран и Москву для защиты международного мира и безопасности", — заявили в МИД в Киеве.

Западные сторонники Украины не подтвердили поставку иранских ракет. Однако Шон Сэветт, представитель Совета национальной безопасности США, заявил в воскресенье, что Вашингтон встревожен сообщениями и повторил, что вместе с союзниками он "готов к существенным последствиям".

Передача баллистических ракет России, как считают в США, "будет означать резкое усиление поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины".

"Это партнерство угрожает европейской безопасности и иллюстрирует, как дестабилизирующее влияние Ирана распространяется за пределы Ближнего Востока", — сказал Сэветт, повторив комментарий директора ЦРУ Билла Бернса, сделанный днем ​​ранее.

Реакция Ирана

Представитель МИД Ирана Насер Канаани отверг обвинения в продаже ракет как "совершенно беспочвенны", заявив, что они были сфабрикованы западными государствами в "политических целях".

Делегация Исламской Республики в ООН также отвергла это сообщение в своем заявлении и заявила: "Исламская Республика не предоставила оружие ни одной из сторон конфликта в Украине и попросила другие страны прекратить это делать".

При этом менее чем через сутки, 7 сентября, после того, как представительство Исламской Республики Иран в ООН категорически опровергло отправку военной техники в Россию, член Комиссии национальной безопасности Исламского совета Ахмед Бахшиш Ардестани подтвердил новость об отправке ракет иранского производства в Россию. Причем он даже сказал, что Россия отправила в ответ.

Иранский чиновник признал поставки ракет в РФ

"Мы должны наладить импорт соевых бобов и пшеницы, чтобы удовлетворить наши потребности, в том числе. Одна часть разрешения включает отправку ракет, а другая часть — отправку военных дронов в Россию", — заявил Ардестани.

Когда его спросили, понимает ли он, что поставка оружия в РФ приведет к новым санкциям, Ардестани сообщил, что "хуже уже не будет".

"Мы даем ракеты "Хезболле", "ХАМАС" и "Хашд аш-Шааби" (коалиция, состоящая из шиитов сражающихся на стороне иракского правительства против ИГИЛ – ред.), почему бы не передать их России?", — заявил Ардестани. Он также заявил, что Иран обходит существующие санкции благодаря России.

Но теперь санкции могут усилиться. Например, европейские страны, вероятно, запретят иранской национальной авиакомпании IranAir летать в европейские аэропорты. Эти санкции также коснутся ряда компаний и частных лиц, связанных с передачей баллистических ракет в Россию.

"Мы продаем оружие, получаем доллары. Мы обходим санкции за счет партнерства с Россией, импортируем из России сою, кукурузу и т. д. Европейцы продают оружие Украине. НАТО вошло в Украину, почему бы нам не дать ракеты и беспилотники России, чтобы поддержать нашего союзника?", — резюмировал Ардестани.

Напомним, после новостей о поставках иранских ракет президент Украины Владимир Зеленский обратится к западным партнерам разрешить ВСУ использовать американские ракеты Atacms большой дальности, британские Storm Shadow и французские ракеты большой дальности Scalp для поражения целей на территории России.

Свою последнюю просьбу Зеленский озвучил в пятницу на встрече с министрами обороны западных стран на немецкой авиабазе Рамштайн, стремясь усилить давление на Москву.