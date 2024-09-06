Закончить войну этой осенью: Зеленский обратился к союзникам на "Рамштайне" (видео)

По словам украинского президента, Киев был вынужден начать операцию в Курской области, чтобы избежать расширения фронта. Союзники Украины могут сделать так, чтобы давление на Кремль продолжилось и он тоже начал искать пути к миру.

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Президент Украины Владимир Зеленский находится в Германии, где впервые лично принимает участие в заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В начале он рассказал, чего ожидает от важного для Киева мероприятия.

В первую очередь глава государства поблагодарил всех партнеров за то, что продолжают поддерживать Украину, которая столкнулась с полномасштабной российской агрессией и продолжает борьбу на поле боя. Также он поднял тему операции ВСУ в Курской области.

"Сегодня ровно месяц с начала нашей операции в Курской области России. Это приграничье, с которого Путин готовился расширить войну на украинской территории. Он готовился начать наступление на город Сумы, но мы перевернули игру и вытесняем войну на территорию России. Сегодня мы контролируем территорию более 1300 квадратных километров в Курской области", — заявил Владимир Зеленский.

Президент также высказался о потерях россиян на этом участке фронта. За месяц противник остался минимум без 6 тысяч военных в Курской области. Теперь городу Сумы не угрожает оккупация, считает Владимир Зеленский.

Российский президент Владимир Путин тем временем продолжает отдавать приказы своим бойцам о продолжении наступления на Донбассе, пока его пограничный регион находится частично под украинским контролем.

В результате украинский глава государства призвал сделать все для того, чтобы мир жил по правилам и управлялся законами, а не так называемыми "красными линиями" Кремля. Тогда все государства будут в безопасности.

"Мы хотим завершить эту войну. Мы хотим мира, хотим сохранить наших людей и нашу страну. Это Путин не хочет мира. Он хочет наши города или руины, которые от них остаются. Вы знаете, что мы работаем с минимальным количеством вооружения. Мы благодарны за каждый пакет помощи, но нам нужно больше оружия, чтобы вытеснить российские войска с наших территорий", — продолжил Владимир Зеленский.

Еще одна тема, которую поднял президент, касается дальнобойного оружия и разрешения на удары по российской территории. Политика западных партнеров в этом вопросе не меняется, однако снятие ограничений может существенно изменить ход войны. Это было бы мотивацией для России, чтобы в Кремле тоже начали искать путь к миру.

"Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда закончится российская агрессия в такой способ, который возобновит международный порядок", — подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, 5 сентября сообщалось, что на втором Саммите мира Украина предложит план окончания войны, о чем заявил Владимир Зеленский. В отличие от первого, на этот будет приглашены представители России.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в сентябре хочет показать план победы Украины президенту США Джо Байдену, а также кандидатам на выборах Камале Харрис и Дональду Трампу.