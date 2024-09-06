Закінчити війну цієї осені: Зеленський звернувся до союзників на "Рамштайні" (відео)

За словами українського президента, Київ був змушений почати операцію в Курській області, щоб уникнути розширення фронту. Союзники України можуть зробити так, щоб тиск на Кремль продовжився і він теж почав шукати шляхи до миру.

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Президент України Володимир Зеленський перебуває в Німеччині, де вперше особисто бере участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". На початку він розповів, чого очікує від важливого для Києва заходу.

Насамперед глава держави подякував усім партнерам за те, що продовжують підтримувати Україну, яка зіткнулася з повномасштабною російською агресією і продовжує боротьбу на полі бою. Також він порушив тему операції ЗСУ в Курській області.

"Сьогодні рівно місяць від початку нашої операції в Курській області Росії. Це прикордоння, з якого Путін готувався розширити війну на українській території. Він готувався почати наступ на місто Суми, але ми перевернули гру і витісняємо війну на територію Росії. Сьогодні ми контролюємо територію понад 1 300 квадратних кілометрів у Курській області", — заявив Володимир Зеленський.

Президент також висловився про втрати росіян на цій ділянці фронту. За місяць противник залишився щонайменше без 6 тисяч військових у Курській області. Тепер місту Суми не загрожує окупація, вважає Володимир Зеленський.

Російський президент Володимир Путін тим часом продовжує віддавати накази своїм бійцям про продовження наступу на Донбасі, поки його прикордонний регіон перебуває частково під українським контролем.

У результаті український глава держави закликав зробити все для того, щоб світ жив за правилами і керувався законами, а не так званими "червоними лініями" Кремля. Тоді всі держави будуть у безпеці.

"Ми хочемо завершити цю війну. Ми хочемо миру, хочемо зберегти наших людей і нашу країну. Це Путін не хоче миру. Він хоче наші міста або руїни, які від них залишаються. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімальною кількістю озброєння. Ми вдячні за кожен пакет допомоги, але нам потрібно більше зброї, щоб витіснити російські війська з наших територій", — продовжив Володимир Зеленський.

Ще одна тема, яку порушив президент, стосується далекобійної зброї та дозволу на удари по російській території. Політика західних партнерів у цьому питанні не змінюється, однак зняття обмежень може суттєво змінити перебіг війни. Це було б мотивацією для Росії, щоб у Кремлі теж почали шукати шлях до миру.

"Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія в такий спосіб, який відновить міжнародний порядок", — підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, 5 вересня повідомлялося, що на другому Саміті миру Україна запропонує план закінчення війни, про що заявив Володимир Зеленський. На відміну від першого, на цей буде запрошено представників Росії.

Також повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський у вересні хоче показати план перемоги України президенту США Джо Байдену, а також кандидатам на виборах Камалі Гарріс і Дональду Трампу.