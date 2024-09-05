На другому Саміті миру Україна запропонує план закінчення війни, — Зеленський

Український президент підтвердив, що на другий саміт буде запрошено і представників РФ.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що зараз Київ спільно з партнерами готує до розгляду на наступному Саміті миру детальний план закінчення війни. На відміну від першого, на цей буде запрошено представників Росії. Про це президент сказав в інтерв'ю NBC News.

"Ми підготуємо, як ми сказали, детальний план закінчення війни. Підготуємо з партнерами, які підтримали комюніке першого саміту. Ми опрацюємо кожен пункт цих криз, які приніс Путін. Ми опрацюємо наш варіант закінчення війни", — сказав український президент.

Інтерв'ю Зеленського NBC News

Зеленський зауважив, що "що більше країн доєднаються, то більше глибоко розумітимуть детально цей план".

За його словами, саме цей план буде запропоновано до розгляду на другому Саміті миру, адже тепер на ньому мають бути присутні представники країни-агресора.

"Ми це розуміємо, що без російської сторони закінчити цю війну дипломатично дуже складно. І це нам зрозуміло. Усі країни нас просили, щоб на другому саміті представники Росії були. Ми сказали: ми не проти, ми все розуміємо, підготуємо план і покличемо їх", — сказав Зеленський.

На цей раз ситуація на полі бою змінилася: ЗСУ контролюють значну територію у Курській області, а РФ вдалося просунутись у Донецькій області.

Нагадаємо, перший Саміт миру відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Він був ініційований Україною. За його підсумками було оприлюднене спільне комюніке про основи миру, яке відразу підтримали 80 країн і 4 організації. Інші країни поступово продовжують долучатись до цього комюніке.

Основні тези документа:

учасники підтвердили важливість дотримання міжнародного права та резолюцій ООН, що закликають до припинення агресії та поваги суверенітету і територіальної цілісності України;

ЗАЕС має працювати під повним суверенним контролем України;

доступ до морських портів на Чорному та Азовському морях має бути відновлено;

усі військовополонені мають бути звільнені, цивільні повернуті в Україну.

"Ми вважаємо, що досягнення миру вимагає залучення і діалогу між усіма сторонами. Тому ми вирішили в майбутньому вжити конкретних заходів у вищезазначених сферах із подальшим залученням представників усіх сторін", — йдеться в документі.

Варто зазначити, що, виступаючи у Владивостоку, російський президент Володимир Путін заявив, що першочергова ціль ЗС РФ — це "звільнення Донбасу". Про Курську область він говорив досить розпливчасто, тільки зауваживши, що "священний обов'язок ЗС РФ зробити все для того, щоб викинути противника з цих територій і надійно захистити наших громадян".