Учасники саміту миру у Швейцарії підготували підсумкове комюніке: основні тези

У документі йдеться про повагу до суверенітету України, неприпустимість застосування ядерної зброї, перехід Запорізької АЕС під контроль Києва і МАГАТЕ, а також звільнення військовополонених.

Related video

У Швейцарії учасники Глобального саміту миру підготували спільне комюніке, в якому засуджують тривалу агресію Російської Федерації і наголошують на необхідності дотримання міжнародного права. Повний текст проєктц опублікувало 16 червня агентство Reuters.

У документі йдеться про те, що саміт був побудований на основі попередніх дискусій, які проводилися на основі Формули миру України та інших мирних пропозицій, що відповідають міжнародному праву, включно зі Статутом ООН.

"Триваюча війна Російської Федерації проти України продовжує завдавати масштабних людських страждань і руйнувань, створювати ризики та кризи з глобальними наслідками для всього світу", — підкреслили учасники саміту.

Основні положення комюніке

Учасники підтвердили важливість дотримання міжнародного права та резолюцій ООН, що закликають до припинення агресії та поваги суверенітету і територіальної цілісності України. Особливу увагу приділено безпеці використання ядерної енергії. Запорізька АЕС, яку зараз контролює Росія, має працювати "під повним суверенним контролем України" та МАГАТЕ. Крім того, неприпустимими є будь-які погрози або застосування ядерної зброї в контексті триваючої війни проти України. Важливим аспектом обговорень стала продовольча безпека. Учасники зазначили, що вільне і безпечне торговельне судноплавство і доступ до морських портів у Чорному та Азовському морях критично важливі для глобальної продовольчої безпеки. Таким чином, напади на торгові кораблі в портах і на всьому шляху проходження, а також проти цивільних портів і цивільної портової інфраструктури неприпустимі. Учасники саміту закликали до негайного звільнення всіх військовополонених і повернення незаконно депортованих українських дітей і цивільних осіб.

У документі також сказано, що досягнення миру вимагає участі та діалогу між усіма сторонами, проте в такому контексті Росію згадано не було.

"Статут Організації Об'єднаних Націй, включно з принципами поваги до територіальної цілісності та суверенітету всіх держав, може й слугуватиме основою для досягнення всеосяжного, справедливого та міцного миру в Україні", — ідеться на закінчення.

Важливо

Не панацея, що принесе завтра перемогу: чому Саміт миру не завершить війну, — Жорін

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 15 червня заявив, що Росію не запросили на Глобальний саміт, адже якби Москва була зацікавлена в мирі — то не було б війни.