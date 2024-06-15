Не панацея, що принесе завтра перемогу: чому Саміт миру не завершить війну, — Жорін

Ключовим результатом Саміту повинно бути прийняття світом того, що мир можливий лише на умовах України. Зокрема, потрібна постійна підтримка, в тому числі озброєнням, розповів заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін.

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Майор ЗСУ, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що українцям не варто сприймати Саміт миру як панацею, яка принесе перемогу вже завтра. За його словами, за Україну ще доведеться боротися. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Він зазначив, що всі міжнародні події важливі, проте це лише один з інструментів, що дозволить укріпити позиції України в дипломатичній площині. Тоді як для фінального результату потрібен комплекс заходів — посилення українських оборонних можливостей, розбудова ВПК, успіхи на фронті й мілітаризація суспільства.

На думку Жоріна, ключовим результатом Саміту миру повинно стати прийняття світом головного меседжу, а саме того, що мир можливий лише на умовах України. Ба більше, Києву необхідна постійна підтримка, зокрема, озброєнням.

"Єдине, чого не хочеться — щоб українське суспільство сприймало це як панацею, що принесе завтра перемогу", — сказав Максим Жорін.

Він додав, що українці повинні жити реаліями, де Росія не збирається завершувати війну. Він переконаний, що ще доведеться боротися за свою державу.

Нагадаємо, 15 червня президент Володимир Зеленський заявив, що РФ не була запрошена на Саміт миру через те, що та не зацікавлена в мирі. За його словами, потрібно, щоб світ вирішив, що таке справедливий мир.

Того ж дня голова Офісу президента Андрій Єрмак розповів, що Україна готова представити Російській Федерації мирний план. Він вважає, що це може статися на другому Саміті миру.