Україна готова представити РФ мирний план: у Зеленського розповіли, коли це станеться (відео)

За результатами Саміту миру у Швейцарії не буде компромісів щодо незалежності України та поступок суверенітетом й територією. Проте Київ готовий до дискусій, зауважив голова ОП Андрій Єрмак.

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Україна готова представити свій мирний план Російській Федерації. За словами голови Офісу президента Андрія Єрмака, це може статися на другому Саміті миру. Про це він повідомив журналістам, передає "24 Канал".

Він наголосив, що за результатами Саміту миру у Швейцарії не буде компромісів щодо незалежності України та жодних поступок суверенітетом й територіальною цілісністю держави. Проте українська сторона чітко ставиться до філософії формули миру й процедури Саміту миру.

Єрмак зауважив, що 15-16 червня відбудеться обговорення лідерами принципів майбутнього спільного плану, що складатиметься з формули, яку запропонувала Україна.

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"Але знову ж таки, ми дуже чесні та готові до дискусій щодо всіх думок відповідальних та цивілізованих країн", — сказав Андрій Єрмак та наголосив, що лише так мирний план буде готовим.

Крім цього, він зазначив, що Україна шукає можливість представити цей план представникам РФ. На його думку, це може статися на другому саміті.

Нагадаємо, 14 червня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія готова до мирних переговорів, якщо Україна виведе свої війська з Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області. Крім цього, він вимагає, аби Україна дала зобовʼязання не вступати до НАТО чи інших військових блоків. Ба більше, він хоче, аби Крим, "ДНР", "ЛНР" та ще дві області були зафіксовані в міжнародних договорах як "регіони РФ".

Того ж дня президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін, коли говорить про закінчення війни, поводиться як Адольф Гітлер перед початком Другої світової. За його словами, обіцянкам президента РФ не можна вірити.