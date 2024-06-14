Росія готова хоч завтра: Путін назвав умови початку переговорів з Україною (відео)

Глава Кремля запропонував свій "мирний план". Росії, за його словами, потрібна не "заморозка" конфлікту, а його повне вирішення і тоді, пообіцяв він, військові дії припиняться.

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Щойно Україна почне виведення військ із Донбасу і "нових регіонів", і відмовиться від вступу в НАТО, Росія припинить вогонь і буде готова до переговорів, заявив, як повідомляє ТАСС, президент Росії Володимир Путін під час наради з керівним складом МЗС Росії.

При цьому Путін назвав умови для початку розмови за столом переговорів.

Він зазначив, що українські війська мають бути повністю виведені з територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Сама Україна має дати зобов'язання не вступати в НАТО або інший військовий блок, зберігаючи нейтральний без'ядерний статус.

При цьому Крим, Севастополь, "ДНР", "ЛНР", а також Запорізьку та Херсонську області має бути зафіксовано в міжнародних договорах як "регіони РФ".

Крім того, підкреслив Путін, усі західні санкції проти РФ мають бути скасовані.

"Якщо Київ і Захід відмовляться від нової мирної пропозиції, далі умови будуть іншими", — заявив Путін.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пізніше додав, що Москва чекатиме реакції на нові пропозиції глави Кремля.

"РФ не збирається бігати ні за ким із країн після нової пропозиції про врегулювання в Україні, але посли будуть її детально роз'яснювати", — зазначив він.

Нагадаємо, 15 травня президент РФ Володимир Путін заявив про готовність до "всеосяжного, стійкого і справедливого врегулювання конфлікту мирними засобами". Водночас глава Кремля наполягає на "гарантіях безпеки" для Росії. Керівник же Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко вважає, що Москві потрібні переговори тільки для паузи і накопичення сил.