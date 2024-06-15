Украина готова представить РФ мирный план: у Зеленского рассказали, когда это произойдет (видео)

По результатам Саммита мира в Швейцарии не будет компромиссов относительно независимости Украины и уступок суверенитетом и территорией. Однако Киев готов к дискуссиям, отметил председатель ОП Андрей Ермак.

Related video

Украина готова представить свой мирный план Российской Федерации. По словам главы Офиса президента Андрея Ермака, это может произойти на втором Саммите мира. Об этом он сообщил журналистам, передает "24 Канал".

Он отметил, что по результатам Саммита мира в Швейцарии не будет компромиссов относительно независимости Украины и никаких уступок суверенитетом и территориальной целостностью государства. Однако украинская сторона четко относится к философии формулы мира и процедуры Саммита мира.

Ермак отметил, что 15-16 июня состоится обсуждение лидерами принципов будущего совместного плана, который будет состоять из формулы, которую предложила Украина.

Важно

Китай призвал Украину и РФ пойти на уступки и начать мирные переговоры

"Но опять же, мы очень честны и готовы к дискуссиям относительно всех мнений ответственных и цивилизованных стран", — сказал Андрей Ермак и подчеркнул, что только так мирный план будет готов.

Кроме этого, он отметил, что Украина ищет возможность представить этот план представителям РФ. По его мнению, это может произойти на втором саммите.

Напомним, 14 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к мирным переговорам, если Украина выведет свои войска из Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской области. Кроме этого, он требует, чтобы Украина дала обязательство не вступать в НАТО или другие военные блоки. Более того, он хочет, чтобы Крым, "ДНР", "ЛНР" и еще две области были зафиксированы в международных договорах как "регионы РФ".

В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин, когда говорит об окончании войны, ведет себя как Адольф Гитлер перед началом Второй мировой. По его словам, обещаниям президента РФ нельзя верить.