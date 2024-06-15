Не панацея, которая принесет завтра победу: почему Саммит мира не завершит войну, — Жорин

Ключевым результатом Саммита должно быть принятие миром того, что мир возможен только на условиях Украины. В частности, нужна постоянная поддержка, в том числе вооружением, рассказал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

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Майор ВСУ, заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин заявил, что украинцам не стоит воспринимать Саммит мира как панацею, которая принесет победу уже завтра. По его словам, за Украину еще придется бороться. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что все международные события важны, однако это лишь один из инструментов, который позволит укрепить позиции Украины в дипломатической плоскости. Тогда как для финального результата нужен комплекс мероприятий — усиление украинских оборонных возможностей, развитие ВПК, успехи на фронте и милитаризация общества.

По мнению Жорина, ключевым результатом Саммита мира должно стать принятие миром главного месседжа, а именно того, что мир возможен только на условиях Украины. Более того, Киеву необходима постоянная поддержка, в частности, вооружением.

"Единственное, чего не хочется — чтобы украинское общество воспринимало это как панацею, что принесет завтра победу", — сказал Максим Жорин.

Он добавил, что украинцы должны жить реалиями, где Россия не собирается завершать войну. Он убежден, что еще придется бороться за свое государство.

Напомним, 15 июня президент Владимир Зеленский заявил, что РФ не была приглашена на Саммит мира из-за того, что та не заинтересована в мире. По его словам, нужно, чтобы мир решил, что такое справедливый мир.

В тот же день глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что Украина готова представить Российской Федерации мирный план. Он считает, что это может произойти на втором Саммите мира.