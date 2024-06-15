Саммит мира в Швейцарии: что произошло в первый день встречи (фото, видео)

92 страны мира и представители 8 организаций обсуждают в Швейцарии три пункта "Формулы мира", которые касаются ядерной и продовольственной безопасности, пленных и детей. На следующем саммите эти предложения получит РФ, рассказали украинские чиновники.

Related video

15 июня в городе Бюргеншток (около Люцерна) в Швейцарии начался Глобальный саммит мира в Украине. Президент Владимир Зеленский лично встретил представителей стран, которые будут совместно нарабатывать путь к завершению войны с РФ. Фокус собрал информацию о ходе первого дня саммита мира.

Саммит мира в Швейцарии — подготовка и первый день

Глобальный мирный саммит — собрание, которое Украина начала готовить осенью 2023 года. Перед этим состоялось два менее масштабных мероприятия — в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте. Украинские политики пытались собрать на одной площадке максимальное количество участников — политиков на высших должностях. Все вместе они поработают над первыми шагами для завершения войны. Общее количество приглашений — более 160. Окончательное количество участников — 92 страны и восемь международных организаций.

15 июня — события в Бюргенштоке

Президент Украины Владимир Зеленский сначала провел короткое открытие саммита совместно с президентом Швейцарии Виолой Амгерд. После этого украинский политик в специальном зале приветствовал участников, которые один за другим прибыли на место событий. Среди них был президент Аргентины Хавьер Милей, который сначала отказался от участия, но после отдельного обращения передумал.

После этого началось первое пленарное заседание Глобального саммита мира. Первый спикер — Амгерд, которая начала с того, что лучше всего договариваться о завершении войны в окружении мирных пейзажей. По ее словам, именно поэтому выбрали район Бюргеншток, куда приехали 90 делегаций. Она уверена, что участники сделают новые шаги на пути к завершению войны.

"Наша цель — вдохновить процесс к справедливому, устойчивому и длительному миру в Украине", — сказала она.

Также спикер перечислила основные цели встречи. Во-первых, должны договориться по ядерной и продовольственной безопасности и по защите гражданских. Во-вторых, результаты этих договоренностей передадут России.

Президент Зеленский, взяв слово, напомнил о страшных последствиях войны, когда гибнут женщины, дети, пожилые люди. После этого объяснил, почему на саммите нет РФ.

"Если бы России был интересен мир, то не было бы войны", — сказал он.

Также политик порадовался, что есть представители всех континентов и поэтому "мир не разделился на блоки".

Следующие спикеры — президент Европейского Союза Урсула фон дер Ляйен, вице-президент США Камала Харрис, Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Среди первых выступающих — представители Катара и Объединенных Арабских Эмиратов.

Какие месседжи прозвучали 15 июня

Руководители делегаций, выступавшие на пленарном заседании, сделали ряд заявлений относительно событий вокруг российско-украинской войны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что прежде чем завершить войну, нужно провести длительные переговоры. Если этого не сделать, то появится "замороженный конфликт".

Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль Тани высказался за то, что войны должны завершаться путем переговоров. При этом он отметил, что его страна "поддерживает канал диалога", а "мир должен быть длительным и справедливым".

Президент Польши Анджей Дуда оценил участие Беларуси в агрессии РФ. По мнению польского политика, Минск участвует в войне на стороне Москвы.

Премьер-министр Японии Кисида Фумио сравнил события в Украине с Восточной Азией. Он опасается, что война может начаться и на этой части Евразийского континента (отметим, в Восточной Азии Китай угрожает напасть на Тайвань, а КНДР угрожает Южной Корее и Японии).

Президент Грузии напомнила, что нападение на РФ — это продолжение предыдущих агрессивных действий Москвы против соседних стран. Прежде всего, речь идет о войне 2008 года, когда Россия едва не оккупировала Тбилиси.

"Перед Бучей была Абхазия. Перед Украиной была Грузия", — сказала она.

Президент Испании Педро Санчес отметил мужество украинского народа и объяснил, что нужно привлечь все ресурсы, чтобы не произошла ядерная катастрофа.

Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо отметил, что наиболее пострадавшим континентом является Африка. Он пояснил, что война РФ против Украины угрожает продовольственной безопасности: там растут цены и появляется дефицит продовольствия.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заверил, что война не должна завершиться капитуляцией страны-жертвы. Лучший вариант — капитуляция страны-агрессора.

После завершения выступлений все делегации вышли во двор и сделали совместное фото.

С кем встретился Зеленский

В Telegram-канале президента упомянули о нескольких встречах в кулуарах саммита.

Вице-президент США Камала Харрис обсудила с Зеленским вопрос вооружения, которое должна получить Украина. Также шла речь о соглашении по безопасности и о предоставлении дополнительных систем ПВО ЗРК Patriot.

Саммит мира в Швейцарии — встреча с вице-президентом США, 15 июня Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Президент Чили Габриэль Борич несколько минут пообщался с президентом, свидетельствуют кадры с места событий. Зеленский его поблагодарил за решение присоединиться к саммиту как еще одному представителю Южной Америки (есть Аргентина, нет Бразилии).

Саммит мира в Швейцарии — встреча с президентом Чили, 15 июня Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обсудила с украинским президентом вопрос вступления в Евросоюз. Еще одна тема для разговора — энергетический и воздушный террор, который россияне устроили украинцам.

Саммит мира в Швейцарии — встреча с президентом Грузии, 15 июня Фото: Владимир Зеленский Telegram-канал

Вселенский Патриарх Варфоломей также встретился с Зеленским. Во время непродолжительного общения они обсудили гуманитарные вопросы: о спасении детей и пленных.

Саммит мира в Швейцарии — встреча с Варфоломеем, 15 июня

Что известно об итоговом документе саммита

Ранее Фокус писал о документе, который планируют подписать по итогам саммита мира. В проекте документа, который якобы согласились подписать все 90 делегаций, могло не быть пункта о выводе войск РФ с оккупированных территорий. Пункт требуют удалить представители стран, которые поддерживают контакты с РФ, рассказали журналисты японского издания NHK. Позже выяснилось, что это предложение отвергли и согласились пока подтвердить три основных пункта формулы Зеленского: атомная безопасность, продовольственная безопасность, обмен пленных и возвращение детей.

15 июня появился комментарий главы офиса президента Андрея Ермака. Политик объяснил, каковы принципиальные пункты, от которых Украина не откажется во время мирных переговоров. Главными являются территориальная целостность и суверенитет, пояснил он. Когда будут наработаны первые три шага к миру, их получит РФ и это может произойти на следующем саммите, говорилось в комментарии.

Отметим, украинские журналисты заметили представителей росСМИ на саммите в Швейцарии. Россияне не слишком афишировали присутствие, но имели возможность брать комментарии у всех участников собрания. Организаторы объяснили, что российских журналистов пригласили именно они.

Напоминаем, накануне саммита президент РФ Владимир Путин обнародовал собственный план мира. План Кремля включает полную оккупацию четырех украинских областей на юге и востоке, а также Крыма. Между тем NYT опубликовало полный текст проекта соглашения, сформулированные в первые месяцы вторжения в 2022 году. Эксперты издания объяснили, какие требования Москвы были неприемлемыми и поэтому соглашение отвергли.