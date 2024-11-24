Самые сложные недели в истории Украины: посол рассказал, что будет до инаугурации Трампа

Ближайшие недели до инаугурации президента США Дональда Трампа — сложнейший период для воюющей страны. Дипломатам надо активно работать, чтобы Киеву "не навязали непонятные решения", предупредил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник.

Ближайшие восемь недель до инаугурации президента США Дональда Трампа будут самыми сложными в истории Украины после 1991 года. Об этом заявил посол Украины в Бразилии Андрей Мельник в интервью "Радио Свобода".

Дипломат уверен, что Украине могут навязать "какие-то решения". Очевидно, он имеет в виду пакет мирных инициатив Трампа и его команды. Мельник призывает украинскую дипломатию активно работать с Трампом в ближайшее время, ведь сейчас он вырабатывает подходы по Украине.

"Хуже всего то, что действительно какие-то решения будут Украине навязаны через нашу голову… Когда придет день инаугурации, боюсь, к тому времени уже будет принято решение и тогда нам будет сложнее", — уверен посол.

Поверьте мне, моему ощущению: эти восемь недель будут наиболее ответственными и сложными в истории Украины после 1991 года. То есть сейчас надо решать.

Новая администрация США не оставит на произвол судьбы Украину по разным причинам. Мельник не верит в вариант возможного принуждения Украины к миру, так как Трамп стремится войти в истории как один из самых успешных президентов США.

"Дональд Трамп стремится восстановить славу Америки. Мне не верится, что Америка как безоговорочный лидер свободного мира, величайшая военная мощь и экономическая сила, могла бы бросить на произвол судьбы Украину и заключить через наши головы какой-то гнилой компромисс с Путиным", — расскзал дипломат.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 23 ноября заявил о шансах на завершение войны в Украине в 2025 году. Страны глобального Юга, по его убеждению, будут на стороне Украины.

Зеленский также говорил, что Украина юридически не откажется от оккупированных россиянами с 2014 года территорий ради прекращения огня и мирных переговоров с Москвой.