Найскладніші тижні в історії України: посол розповів, що буде до інавгурації Трампа

Найближчі тижні до інавгурації президента США Дональда Трампа — надскладний період для воюючої країни. Дипломатам треба активно працювати, щоб Києву "не нав'язали незрозумілі рішення", попередив посол України в Бразилії Андрій Мельник.

Найближчі вісім тижнів до інавгурації президента США Дональда Трампа будуть найскладнішими в історії України після 1991 року. Про це заявив посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю "Радіо Свобода".

Дипломат упевнений, що Україні можуть нав'язати "якісь рішення". Очевидно, він має на увазі пакет мирних ініціатив Трампа та його команди. Мельник закликає українську дипломатію активно працювати з Трампом найближчим часом, адже зараз він виробляє підходи щодо України.

"Найгірше те, що справді якісь рішення будуть Україні нав'язані через нашу голову... Коли настане день інавгурації, боюся, на той час уже буде ухвалено рішення і тоді нам буде складніше", — упевнений посол.

Повірте мені, моєму відчуттю: ці вісім тижнів будуть найвідповідальнішими і найскладнішими в історії України після 1991 року. Тобто зараз треба вирішувати.

Нова адміністрація США не залишить напризволяще Україну з різних причин. Мельник не вірить у варіант можливого примусу України до миру, оскільки Трамп прагне увійти в історію як один із найуспішніших президентів США.

"Дональд Трамп прагне відновити славу Америки. Мені не віриться, що Америка як беззаперечний лідер вільного світу, найбільша військова міць та економічна сила, могла б кинути напризволяще Україну й укласти через наші голови якийсь гнилий компроміс із Путіним", — розповів дипломат.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 23 листопада заявив про шанси на завершення війни в Україні у 2025 році. Країни глобального Півдня, на його переконання, будуть на боці України.

Зеленський також говорив, що Україна юридично не відмовиться від окупованих росіянами з 2014 року територій заради припинення вогню і мирних переговорів із Москвою.