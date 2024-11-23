В України є всі шанси завершити війну наступного року, — Зеленський

За словами президента, Київ готовий ознайомитися з пропозиціями Дональда Трампа, а також лідерів африканських, арабських і азіатських країн.

Є шанси, що війна в Україні завершиться наступного року. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час 3-ї Міжнародної конференції Grain from Ukraine 23 листопада, передає "Інтерфакс-Україна".

Володимир Зеленський заявив, хоче ознайомитися з пропозиціями нового президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні. Президент припустив, що це буде можливо вже в січні.

"Я впевнений, що у нас є всі шанси наступного року це зробити (закінчити війну — ред.). Є відповідні кроки для цього... Ми розуміємо, що Росія на всі ці кроки не піде. Але є статут ООН і всі наші кроки, що базуються на статуті ООН, будуть підтримані партнерами", — сказав Володимир Зеленський.

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Президент також зазначив, що Україна готова вислухати лідерів африканських, арабських та азійських держав. За його словами, Глобальний Південь буде на боці України та на боці закінчення війни, коли "США матимуть сильнішу позицію".

Крім того, Володимир Зеленський закликав не піддаватися впливу російської дезінформації щодо планів із завершення війни. Президент наголосив, що заяви про те, що Україна нібито не хоче чути інших партнерів з інших континентів, не відповідають дійсності.

Нагадаємо, під час конференції Grain from Ukraine Володимир Зеленський також заявив, що президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам витіснити ЗСУ з Курської області до інавгурації Дональда Трампа.

Раніше, в інтерв'ю Fox News від 19 листопада, Володимир Зеленський також сказав, що Україна не буде юридично відмовлятися від територій, окупованих росіянами з 2014 року, заради припинення вогню і мирних переговорів з РФ.