У Украины есть все шансы завершить войну в следующем году, — Зеленский

По словам президента, Киев готов ознакомиться с предложениями Дональда Трампа, а также лидеров африканских, арабских и азиатских стран.

Есть шансы, что война в Украине завершится в следующем году. Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе 3-й Международной конференции Grain from Ukraine 23 ноября, передает "Интерфакс-Украина".

Владимир Зеленский заявил, хочет ознакомиться с предложениями нового президента США Дональда Трампа касательно завершения войны в Украине. Президент предположил, что это будет возможно уже в январе.

"Я уверен, что у нас есть все шансы в следующем году это сделать (окончить войну — ред.). Есть соответствующие шаги для этого… Мы понимаем, что Россия на все эти шаги не пойдет. Но есть устав ООН и все наши шаги, базирующиеся на уставе ООН, будут поддержаны партнерами", — сказал Владимир Зеленский.

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Президент также отметил, что Украина готова выслушать лидеров африканских, арабских и азиатских государств. По его словам, глобальный Юг будет на стороне Украины и на стороне окончания войны, когда "США будут иметь более сильную позицию".

Кроме того, Владимир Зеленский призвал не поддаваться влиянию российской дезинформации касательно планов по завершению войны. Президент подчеркнул, что заявления о том, что Украина якобы не хочет слышать других партнеров с других континентов, не соответствуют действительности.

Напомним, в ходе конференции Grain from Ukraine Владимир Зеленский также заявил, что президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам вытеснить ВСУ из Курской области до инаугурации Дональда Трампа.

Ранее, в интервью Fox News от 19 ноября, Владимир Зеленский также сказал, что Украина не будет юридически отказываться от территорий, оккупированных россиянами с 2014 года, ради прекращения огня и мирных переговоров с РФ.