Коварный план Кремля: с какой целью у Путина имитируют готовность к мирным переговорам

По сообщениям западных медиа, Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня с Трампом, но исключает деоккупацию и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от НАТО. Может ли согласиться на такие требования новоизбранный президент США и как при таких условиях действовать официальному Киеву, выяснял Фокус.

Агентство Reuters со ссылкой сразу на пять источников из числа действующих и бывших российских чиновников, знакомых с мнением Путина, сообщает о том, что Кремль готов согласиться на замораживание конфликта вдоль линии фронта. По словам трех из источников, пожелавших остаться анонимными, есть возможность для переговоров относительно точного распределения четырех восточных областей — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской. РФ, как известно, утверждает, что эти четыре области являются частью России. В то же время двое росчиновников заявили, что могут быть открытыми для вывода войск с относительно небольших участков территории в Харьковской и Николаевской областях. Зато еще два источника заявили, что решение президента США Джо Байдена позволить Украине бить западным оружием вглубь России, может усложнить и задержать любое урегулирование — и усилить требования Москвы.

При этом, по словам одного из источников, внутри страны Путин готов "продать соглашение о прекращении огня" как победу, в результате которой Россия удерживает большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей и сохранила наземный мост к Крыму. Будущее самого Крыма не подлежит обсуждению, заявили в один голос все российские чиновники. Отвечая на вопрос, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника ссылались на проект соглашения, который обсуждался в РФ в апреле 2022 года. Согласно ему, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совбеза ООН: Великобритании, Китая, Франции, США и России.

Действительно ли Кремль созрел к мирным переговорам

Отметив, что Россия сейчас заинтересована в том, чтобы переговорный процесс создался, политолог Олег Саакян в разговоре с Фокусом отметил следующее: "После того, как переговорный маховик будет запущен, убежден, РФ будет имитировать процесс, при этом не проводя реальной и предметной коммуникации. Имитация участия в переговорах нужна России для того, чтобы снизить уровень поддержки Украины со стороны западных союзников. Расчет прост: некоторые из наших партнеров будет убеждать других, что, мол, наращивать поддержку Украины нельзя, поскольку Путин в таком случае выйдет из переговоров. Поэтому россияне на самом деле не будут отказываться от всех своих требований, но будут акцентировать внимание только на части — с тем, чтобы создать иллюзию запуска переговоров".

Эксперт: "План Кремля с треском провалится" Фото: Getty Images

По убеждению эксперта, этот план Кремля с треском провалится, поскольку американцы с одной стороны, гарантировать подобные вещи РФ не могут, а с другой — понимают, что это будет раскалывать трансатлантическое единство, поскольку в Европе не воспримут даже базовые требования России, которые также являются априори неприемлемыми.

Отталкиваясь от указанной гипотезы, Олег Саакян констатировал: "Все эти трюки Кремля прекрасно просчитывают в США и я не думаю, что в команде Трампа готовы выставлять себя слабой стороной. Об этом наглядно свидетельствует, во-первых, то, что он (избранный президент Соединенных Штатов. — Ред.) до сих пор так и не позвонил Путину, а во-вторых, Трамп не саботирует важные решения Байдена, в частности, касающиеся предоставления Украине разрешения на нанесение ударов дальнобойным западным оружием вглубь территории РФ. Кроме того, как свидетельствуют назначения по внешнеполитическому блоку, коллективный Трамп прекрасно понимает, что им нужно максимально мариновать Путина и не идти ни на какие капитулянтские сценарии".

Почему планы Путина и стремления Трампа являются диссонирующими

Политолог Игорь Чаленко в разговоре с Фокусом отмечает, что со стороны Трампа уже имели место неофициальные сигналы, свидетельствующие о том, что он не собирается соглашаться на путинские условия. Кроме того, отмечает эксперт, обнародованные ранее вероятные варианты мирного плана Трампа предусматривают нынешнюю линию соприкосновения и то, что через 20 лет Украина может стать членом НАТО, тогда как в Кремле хотят наглухо закрыть двери Киеву в Североатлантический альянс.

"То есть, если сравнивать информацию Reuters с так называемыми планами Трампа, то мы увидим полный диссонанс между неофициальной позицией Москвы и переходной администрацией новоизбранного президента США. Это показывает, что РФ пытается риторикой продолжить линию ультиматумов, желая таким образом выбить для себя то, что она будет считать победой в "СВО", — отмечает политолог.

Эксперт: "Со стороны Трампа уже имели место неофициальные сигналы, свидетельствующие о том, что он не собирается соглашаться на путинские условия" Фото: Getty Images

Эксперт также прогнозирует, что Трамп не согласится на озвученные позиции РФ и стороны продолжат поиск каких-то соприкасающихся моментов, которые позволят выйти на реальные переговоры. Озвученные же российскими чиновниками стартовые пожелания Путина Игорь Чаленко считает такими, которые не позволят найти компромиссный знаменатель.

"На подобные "хотелки" Москвы не согласится ни Трамп, ни европейские государства, ни тем более Украина. Учитывая темперамент и психологические особенности Трампа, можно предположить, что вопросы, в которых он выступает с проактивной позицией, он сам предпочитает начинать разруливать, а не ждать ответный пас какой-то из сторон. То есть, Трамп стремится предложить какой-то компромисс, который позволит на начальной стадии выйти хотя бы на прекращение огня через день после инаугурации или несколько позже", — отмечает эксперт, добавляя при этом, что поиск стартового компромисса размывает статут агрессора и статус жертвы, поскольку тот же Трамп говорит, что остановиться должна Россия и Украина, а не только РФ. "В чем именно Украина должна остановиться — большой вопрос, ведь на Украину продолжают нападать, захватывать нашу территорию, убивать наших людей и тому подобное. Очевидно, что остановиться должен именно агрессор", — заключает Игорь Чаленко.

Что на самом деле является переговорным камнем преткновения

В свою очередь политолог Петр Олещук в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "Отмечу, что нередко ключевые вещи проходят мелким шрифтом и в публикации Reuters именно о сверхважной, как по мне, вещи упоминается лишь вскользь. А эта ключевая вещь, думаю, заключается в вопросе ограничения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Я подозреваю, что именно этот вопрос является самым главным и самым желанным для Путина. Не какие-то там конкретные территории, и даже не вступление Украины в НАТО, хотя этот вопрос является триггером, а именно ограничение ВСУ. Я убежден в том, что россияне будут выдвигать и продвигать этот вопрос в рамках соответствующих переговоров".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, каким именно образом РФ намерена проталкивать данный кейс в переговорной повестке дня, эксперт отметил следующее: "Очевидно, что любой договор, который будет предусматривать такой пункт, Украина не подпишет. Поэтому, можно предположить, что россияне попытаются этот вопрос публично обойти стороной, а кулуарно лоббировать в виде какого-то секретного протокола с Трампом. Но все эти мирные планы, которые обнародованы от имени Трампа, включают в себя один пункт, где говорится о том, что после так называемой заморозки создается демилитаризованная зона и Украина на какое-то время отказывается от членства в НАТО, но в обмен на это получает соответствующие поставки оружия. То есть, речь идет о милитаризации Украины. Таким образом, Путин не сможет использовать паузу в войне так, чтобы нарастить свои силы, а Украина, наоборот, тем временем ослаблялась. Соответственно, такая заморозка ему не нужна от слова совсем".

Источник: "Внутри страны Путин готов продать соглашение о прекращении огня как победу" Фото: Getty Images

Именно пункт, касающийся демилитаризации будет наиболее сложным в гипотетических мирных переговорах, убежден Петр Олещук. Более того, эксперт, моделируя ситуацию, предполагает, что этот вопрос в конце концов может сорвать мирный процесс, поскольку Путин не примет переговоры, по итогам которых ВСУ существенно усилятся. С другой же стороны, акцентирует политолог, официальный Киев "ни при каких обстоятельствах" не примет условия, которые не будут включать в себя возможности усиления собственных Вооруженных сил.

Попутно напомнив о том, что демилитаризация Украины является одной из заявленных Кремлем целей "СВО", Петр Олещук отметил, что этот вопрос будет "большим и незыблемым" камнем преткновения на пути к миру. Это, считает политолог, в конце концов поставит Трампа на определенную растяжку, ведь возникнет вопрос, готов ли он, постоянно пугая всех Третьей мировой войной, согласиться сразу же завершить эту самую войну поражением. Кроме того, отмечает эксперт, американцы ошибочно считают, что если Путину "отдать Крым", то все сразу же завершится. Ничего подобного, акцентирует Петр Олещук, не произойдет, поскольку полуостров — это лишь один из инструментов Путина по захвату и уничтожению Украины как таковой.