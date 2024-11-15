Против Украины или против России: что означает назначение Тулси Габбард и остальной команды Трампа

В имении Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде бурлит работа по формированию новой администрации. Сейчас уже известно более десяти фамилий будущих членов правящей команды США. Среди новых имен — бывшая конгрессвумен Тулси Габбард, которая претендует на позицию главы Нацразведки. Что будет означать, в том числе и это назначение в контексте российско-украинской войны, выяснял Фокус.

Через неделю после победы Дональда Трампа на выборах президента США стали известны имена уже более десяти человек, которые войдут в новую республиканскую администрацию. Среди последних кадровых решений 47-го главы Белого дома оказались кандидатуры на должности шефа Пентагона Пита Хэгсета, директора ЦРУ Джона Рэтклиффа и руководителей новосоздаваемого Департамента эффективности правительства — Илона Маска и Вивека Рамасвами.

Как выглядит пестрая трамповская сборная

Анонсировал Дональд Трамп и ряд других назначений. Так, главой Агентства по охране окружающей среды должен стать Ли Зелдин — бывший конгрессмен из Нью-Йорка, который восемь лет заседал в Палате представителей и не отличился большим интересом к вопросам защиты окружающей среды. После заявления господина Трампа господин Зелдин объяснил, что во главе агентства займется "восстановлением доминирования США на энергетическом рынке" и "оживлением автомобильной промышленности".

Тем временем в американских СМИ прошла информация, что главой Министерства внутренней безопасности (довольно мощного ведомства, которое отвечает за охрану границ, иммиграцию, противодействие терроризму, кибербезопасность, ликвидацию последствий стихийных бедствий и Секретную службу) Дональд Трамп собирается назначить противницу помощи ВСУ, губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм.

Бывшая конгрессвумен Тулси Габбард претендует на позицию главы Нацразведки Фото: Getty Images

Республиканка в свое время даже рассматривалась Трампом как кандидат в вице-президенты, однако затем призналась в жестоком убийстве собственной собаки и козла, после чего ее имя исчезло из списка потенциальных напарников президента. Впрочем, все это время она оставалась верной союзницей Трампа, а также запомнилась тем, что во время пандемии коронавируса отказывалась вводить в Южной Дакоте обязательное ношение масок и направляла Национальную гвардию штата на помощь Техасу в борьбе с нелегальными мигрантами. Ноэм также известна тем, что объявлена персоной нон-грата на территории индейцев в родном штате.

Кроме того, Дональд Трамп назвал бывшую конгрессвумен, экс-демократку Тулси Габбард в качестве кандидата на должность директора Национальной разведки. С января 2021 года эту должность, заметим, занимает Эврил Хейнс. "Я знаю, что Тулси привнесет в наше разведывательное сообщество бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир с позиции силы", — приводит Reuters фрагмент заявления Трампа, распространенного его переходной командой.

Дональд Трамп назвал бывшую конгрессвумен, экс-демократку Тулси Габбард в качестве кандидата на должность директора Национальной разведки Фото: Getty Images

Госпожа Габбард служила в Национальной гвардии США с 2003 года, выполняла задачи в полевом медицинском подразделении американской армии в Ираке с 2004-го по 2005 г. В 2020-м она перешла в армейский резерв, а еще через год получила звание подполковника. В прошлом Габбард работала политическим обозревателем на телеканале Fox News и была членом Демократической партии. Но в 2022 году покинула ее ряды и в августе 2024-го открыто поддержала Трампа на выборах.

Associated Press акцентирует, что Тулси Габбард не работала непосредственно в разведывательном сообществе, за исключением профильных комитетов Палаты представителей — по внутренней безопасности и вооруженных сил. Также агентство отмечает, что Тулси выступает против американской поддержки Украины. Кстати, в апреле 2022-го Центр противодействия дезинформации (ЦПД) сообщал, что Тулси Габбард несколько лет подряд работает на иностранную аудиторию за деньги России, а значит — в ее интересах.

Почему команда Трампа обречена на провал

Комментируя Фокусу кадровую политику Трампа, политолог Виктор Небоженко отмечает следующее: "Ключевой недостаток команды Трампа — это их абсолютная разность. Вот сейчас, к примеру, обсуждают кандидатуру Тулси Габбард, которая может возглавить Национальную разведку США, нового министра обороны и генпрокурора... Они настолько все разные, что им бы вместе где-то на сцене выступать или в лучшем случае, заседать где-то в Конгрессе. А вот действенной властной команды из этих всех персонажей точно не получится. Ну, не может человек, который имеет состояние $150 млрд, сидеть рядом с людьми, которые в 150 раз беднее его, и находить с ними точки соприкосновения. Это во-первых. Во-вторых, Трамп в своей спешке подбирает не профессионалов, а тех, кто ему нравится. Это — заведомо проигрышная тактика".

В ситуации, когда квалификация ставится на второе-третье место, тогда как на первом является лояльность к президенту, отмечает эксперт, "как правило, такая команда с треском проваливается в фундаментальных вопросах".

Тулси Габбард в августе 2024-го открыто поддержала Трампа на выборах Фото: Getty Images

"Следует понимать, что люди из окружения Трампа, которые очень много болтали в отношении Украины, не несли никакой ответственности за это. Например, та же Тулси, Вэнс, другие, очень много чего нехорошего говорили об Украине раньше. Но после назначения им придется быть, не то, чтобы осторожнее, нет. Они просто будут вынуждены менять свою точку зрения в зависимости от движения мнений и видений самого Трампа. Если Трамп определит, что Украина — это важно, то и все они хором дружно споют эту самую песню. В этой ситуации, кстати, я не вижу большой разницы между Трампом и Обамой. При этом Трампу, несмотря на то, что он уже хозяйничал в Белом доме, еще предстоит стать президентом, что видно по его хаотичным и неуклюжим назначениям", — подчеркивает Виктор Небоженко.

Предположив, что Трамп, "как хороший помещик", возможно, всю эту "пеструю стаю" дисциплинирует и заставит работать в одном направлении, эксперт констатировал, что пока этого не чувствуется: "Не чувствуется, прежде всего потому, что они все очень и очень разные. Ну, слушайте, делать журналиста-майора из Fox News министром обороны... это — оскорбление полковников и генералов. Да, если бы это была революция 1917 года, тогда можно было бы назначать солдата командующим армией. Но в сильной развитой стране — вряд ли".

В общем, Виктор Небоженко считает, что позиции любого из команды Трампа, в том числе, в вопросе российско-украинской войны будут коррелироваться в соответствии с волей президента США. "Это означает, что по большому счету, Украина, учитывая вес Соединенных Штатов в нашей поддержке, будет зависеть от того, с какой ноги утром встанет Трамп, который будет двигаться по схеме бизнес-проекта. То есть, если он увидит у нас полезные ископаемые, сланцевый газ, он будет бороться за Украину. В противном случае ничего качественно прорывного и хорошего со стороны администрации Трампа нам ждать не следует", — заключает эксперт.

Действительно ли кадры Трампа будут двигаться в унисон с ним

В свою очередь политолог Владимир Фесенко в разговоре с Фокусом делает следующий акцент: "То, что Тулси Габбард в свое время не голосовала за поддержку Украины, вовсе не означает, что она является пророссийской. Мы воспринимаем ситуацию так, что когда кто-то выступил с критикой Украины или против помощи Украине, то сразу его причисляют к лагерю пророссийских деятелей. Я думаю, что на самом деле фокус там немного иной. Все эти люди, которые выступали против предоставления помощи Украине — это радикальные, отъявленные трамписты — изоляционисты, которые критически относятся к внешней помощи как таковой. А против помощи Украине они выступали, в том числе и потому, что это поддерживало администрацию Байдена".

Эксперт: "То, что Тулси Габбард в свое время не голосовала за поддержку Украины, вовсе не означает, что она является пророссийской" Фото: Getty Images

Подчеркнув, что за некоторыми исключения (Маск, Рамасвами), позиция топ-назначенцев Трампа будет коррелироваться в соответствии с его — Трампа — видением ситуации, эксперт констатировал: "В большинстве своем те кандидаты, имена которых сегодня звучат в медиа в контексте формирования властной команды 47-го президента США — это люди, которые будут двигаться в унисон с линией Трампа. Будет он (Трамп. — Ред.) выступать за помощь Украине — они не будут против, даже если им это не слишком понравится. Если же Трамп будет против помощи Украине, они это будут только приветствовать. И наоборот. Есть люди, которые выступали за санкции против России, например тот же Рубио, но после того, как Трамп сказал, что ему не нравится большая финансовая поддержка Украины, они голосовали против".

По убеждению политолога, ключевой принцип, которым руководствуется Дональд Трамп, выбирая кандидатуру на ту или иную властную позицию — "это принцип лояльности, а также благодарности за преданность и поддержку во время выборов".

Эксперт: "Трамп в своей спешке подбирает не профессионалов, а тех, кто ему нравится" Фото: Getty Images

Подавляющее большинство людей, которыми окружает себя Трамп, убежден Владимир Фесенко, критически настроены против противников Америки, в том числе, Российской Федерации. Акцентировав, что будущего главу Госдепа Рубио называют в РФ не иначе, как русофобом, политолог отметил, что для нас важно именно это, а не то, кто и как из республиканцев когда-то голосовал в вопросе поддержки Украины, потому что "голосование часто имело чисто инструментальное и ситуативное значение для отдельных сенаторов или конгрессменов". С учетом этого и в случае отсутствия "последовательного антиукраинства", подчеркивает Владимир Фесенко, с такими людьми необходимо работать с тем, чтобы их позиции изменились в нашу пользу.

"Но, к большому сожалению, мы знаем примеры, когда есть конгрессвумен украинского происхождения (имеется в виду республиканка Виктория Спартц. — Ред.), которая последовательно голосует против поддержки Украины. И якобы она и приезжала в Украину в 2022 году и поддерживала, но как только увидела, что Трамп против этого, мгновенно забыла о стране своего происхождения", — напоминает Владимир Фесенко. Резюмируя, политолог выражает убеждение, что у большинства людей, которые принадлежат к обновленной команде Трампа, пока нет четко выраженной позиции по Украине.