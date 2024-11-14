Нацразведку США может возглавить экс-офицер США, которая "находила" биолаборатории в Украине

По словам будущего главы Белого дома, Тулси Габбард всегда боролась за свободы всех американцев и разведывательное общество с ней будет в безопасности. При этом в ЦПД при СНБО еще в 2022 году писали про её связи с Кремлем.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп продолжает формировать команду, с которой будет работать ближайшие четыре года. На место директора Национальной разведки он хочет поставить политика, который против предоставления помощи Украине. О возможном назначении написали в Fox News.

Речь про бывшего офицера резерва американской армии Тулси Габбард, которая, по словам будущего главы Белого дома, всегда боролась за США и свободы всех американцев. Ранее она была конгрессвумен от Демократической партии, а в прошлом месяце присоединилась к республиканцам.

"Как бывший кандидат в президенты от демократов, она пользуется широкой поддержкой в обеих партиях — теперь она гордая республиканка! Я знаю, что Тулси привнесет бесстрашный дух, который определил ее блестящую карьеру, в наше разведывательное сообщество, отстаивая наши конституционные права и обеспечивая мир через силу", — заявлял Дональд Трамп.

Тулси Габбард в команде Трампа: опасность для Украины

Еще в апреле 2022 года в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны писали, что бывший офицер резерва армии США, а теперь кандидатка на должность директора Национальной разведки, уже несколько лет работает на иностранную аудиторию за деньги Кремля. С начала полномасштабной войны в Украине она сделала несколько неоднозначных заявлений. При помощи завербованных американских политиков Москва продолжает распространять дезинформацию и свои нарративы, писали в ЦПД.

Республиканка говорила, что именно Вашингтон виноват в агрессии России, ведь "много лет провоцировал агрессора". Также ей принадлежит следующая фраза:

"Правящая элита Вашингтона руками украинцев хочет убить как можно больше россиян".

"Тулси Габбард уже неоднократно обвиняли в связях с Путиным, однако это не мешает ей выступать в качестве эксперта в эфире Fox News. Кроме темы войны Габбард активно дезинформирует мир о наличии разработок оружия массового поражения в биолабораториях Украины", — говорится в сообщении.

В ЦПД предупреждали про работу Тулси Габбард на Кремль еще в 2022 году Фото: Скриншот

Напомним, что 13 ноября сообщалось, что Дональд Трамп нашел работу для миллиардера Илона Маска, который поддерживал его на выборах. Он предложил ему должность в новом учреждении, которое получило название Department of Government Efficiency (Департамент эффективности государственного управления), или DOGE.