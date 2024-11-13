Трамп назначит спецпредставителя по прекращению войны в Украине, — Fox News

Ожидается, что работа переговорщика будет на волонтерских началах. На эту должность назначат человека "с большим доверием".

Новоизбранный президент США Дональд Трамп вскоре назначит украинского представителя мира, который возглавит переговоры по прекращению войны с Россией. Об этом сообщили источники Fox News Digital.

"Вы увидите очень высокопоставленного специального посланника, кого-то с большим доверием, которому будет дана задача найти решение, дойти до мирного урегулирования. Вскоре вы это увидите", — сказал один из источников.

Ожидается, что работа переговорщика будет на волонтерских началах. В частности, в качестве примера приводится Курт Волкер, который работал специальным представителем на украинских переговорах на волонтерской основе с 2017 по 2019 год.

Сообщается, что некоторые советники поощряют Трампа подтолкнуть Киев согласиться на условия, которые заморозят линию фронта путем создания демилитаризованной зоны и позволят России сохранить территорию, которую она незаконно захватила, что составляет примерно 20% территории Украины.

Трамп уже назначил Стивена Уиткоффа своим специальным представителем на Ближнем Востоке.

Напомним, что 13 ноября сообщалось, что Дональд Трамп нашел работу для миллиардера Илона Маска, который поддерживал его на выборах. Он предложил ему должность в новом учреждении, которое получило название Department of Government Efficiency (Департамент эффективности государственного управления), или DOGE.

Также Трамп уже назначил нового министра обороны США Пита Гегсета. Он заявил, что женщины не должны получать должности в Минобороны США, которые бы предусматривали участие в боевых действиях.