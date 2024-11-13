"Усложняют бои": женщины не должны участвовать в боевых действиях, — министр обороны Трампа

По словам Пита Хегсета, учреждения не должны подталкивать женщин занимать должности, на которых исторически мужчины действовали эффективнее.

Новый министр обороны США Пит Хегсет, которого выбрал на эту должность избранный президент Дональд Трамп, заявил, что женщины не должны получать должности в Минобороны США, которые бы предполагали участие в боевых действиях. Об этом сообщает The Independent.

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"Скажу прямо: у нас не должно быть женщин на боевых должностях. От этого мы не становились более эффективными, летальными, это усложняет бои", — отметил он.

Учреждения не должны подталкивать женщин занимать должности, на которых исторически мужчины действовали эффективнее.

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Пит Хегсет считается сторонником новоизбранного президента США Дональда Трампа, который выступал в защиту его отношений с председателем Государственного совета КНДР Ким Чен Ыном.

44-летний Пит Хегсет родился 6 июня 1980 года в Форест-Лейке (Миннесота). Он участвовал в войнах в Афганистане и Ираке, за что был удостоен двух бронзовых звезд, его авторству принадлежит книга "На арене".

В 2019 году Хегсет в эфире Fox News также заявил, что 10 лет не мыл руки, потому что не верит в существование бактерий.

Напомним, что Дональд Трамп после выборов нашел работу для миллиардеров Маска и Рамасвами.

Также сообщалось, что 13 ноября стало известно, что в США женщина подала на развод из-за того, что ее муж проголосовал за Трампа.