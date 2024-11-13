Западные войска уже "выбросили" бы ВС РФ из Украины, если бы не одно "но", — адмирал НАТО

Глава Военного комитета альянса Роберт Питер Бауэр объяснил разницу между Афганистаном и Украиной. Он спрогнозировал, позволит ли республиканец Дональд Трамп выйти из конфликта победителем.

Если бы не один нюанс, войска НАТО уже бы воевали с Россией на территории Украины. Об этом во время пресс-конференции, организованной Международным институтом стратегических исследований, заявил лейтенант-адмирал Королевского флота Нидерландов, глава Военного комитета НАТО Роберт Питер Бауэр.

Роберт Питер Бауэр о войсках НАТО в Украине — с 1:06:28

По его словам, борьба в Афганистане — это не то же самое, что воевать с ВС РФ в Украине. Адмирал напомнил, что Талибан не имел ядерного оружия в отличие от Москвы. Он подчеркнул, что решение, идти ли альянсу на такой военный риск, является уже политическим вопросом.

"Если бы россияне не имели ядерного оружия, мы бы уже были в Украине и мы бы выбросили их. Но они имеют ядерное оружие, поэтому это не то же самое, что в Афганистане", — заверил Бауэр.

Чиновник НАТО также отметил, что на самом деле Афганистан никогда не имел стратегического значения. Это также, по его оценке, отличает Украину, ведь страна такое значение имеет как связанная с обсуждением международного порядка и размещена в сердце Европы.

В контексте участия Запада в войне с Россией Бауэр вспомнил о заявлении новоизбранного президента США Дональда Трампа, что он может остановить огонь за 24 часа. Адмирал убежден, что эти слова следует воспринимать скорее как метафору. Он отметил, что не может представить, чтобы в интересах Вашингтона было позволить лидеру РФ Владимиру Путину "выйти из этого конфликта победителем".

"Я считаю, что также следует смотреть на Северную Корею, потому что они теперь не только непосредственно участвуют в войне между Россией и Украиной, но они также получают поддержку со стороны России. Речь идет о ядерном оружии, о баллистических ракетах в космосе и обо всем этом", — добавил

Бауэр.

Напомним, экс-глава МИД Дмитрий Клуба заявил, что президент РФ Владимир Путин "ведет войну всей своей жизни". По его оценке, сейчас обе стороны вложили в борьбу слишком много, чтобы согласиться на полумеры.

В военном аналитическом центре CDS спрогнозировали, что до декабря линия фронта в Украине "сместится на 30-35 км". В ВСУ ожидают, что вражеское наступление, которое уже набрало невиданных с 2022 года темпов, еще ускорится.