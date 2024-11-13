Впереди "ключевая битва", а пехоты не хватает: фронт до декабря сместится на 35 км, — FT

Военные ожидают, что в ближайшие дни и недели ситуация на южном и восточном фронтах обострится. Наступление ВС РФ, которое уже набрало невиданных с 2022 года темпов, может еще ускориться.

В ВСУ ожидают усиления вражеского наступления, ведь перед возвращением республиканца Дональда Трампа в Белый дом обе стороны стремятся получить преимущество. Об этом говорится в статье The Financial Times, опубликованной 13 ноября.

В последние месяцы атаки ВС РФ усилились, на востоке российские оккупанты продвигаются быстрее, чем когда-либо с 2022 года. В Украине ожидают, что наступление еще ускорится. Неназванный представитель армии рассказал журналистам, что на фронт отправляют больше медиков в ожидании тяжелых боев в ближайшие дни и недели, "особенно на юге и востоке".

В СМИ отметили, что "ключевая битва" назревает и в Курской области РФ. Россия готовит 50-тысячную группировку, в состав которой также входят бойцы КНДР, для новой попытки вытеснения ВСУ.

Анонимные высокопоставленные украинские чиновники объяснили, что в случае прекращения наступления ВС РФ и перехвата инициативы до 20 января, когда Трамп вступит в должность, Украина могла бы доказать позицию "победителей". Это добавило бы шансов убедить новоизбранного президента США поддержать Киев. В то же время потеря контроля над территориями под Курском лишила бы "ценного козыря" в потенциальных переговорах с Россией.

В нескольких горячих точках фронта ВС РФ атакуют неустанно. Командир артиллерийского подразделения вблизи Курахово, имя которого не раскрывается, пожаловался на нападения врага с трех сторон. По его словам, бойцы "готовы отойти", но пока нет "приказа сверху".

В материале говорится, что с августа захватчики захватили уже более 1 200 квадратных километров — вдвое больше территориальных достижений ВСУ в Курской области. В военном аналитическом центре CDS спрогнозировали, что к декабрю "линия фронта, вероятно, сместится на 30-35 км к западу от ее нынешнего положения".

В то же время командующие и аналитики считают самой большой проблемой Украины нехватку живой силы, особенно пехоты. В СНБО заявили о намерении мобилизовать 160 тысяч человек в период с ноября по февраль. Однако эксперты и неназванный киевский чиновник скептически относятся к этим словам. По их оценке, более реалистично ожидать призыва до 100 тысяч человек.

Сообщается, что это заполнит примерно половину дефицита. Однако даже эти дополнительные силы принесут улучшения, ведь некоторые украинские подразделения укомплектованы примерно на треть от необходимого. Два неназванных командира с восточного фронта сообщили, что квалифицированный персонал, в том числе медиков, направили в пехоту.

"Война иногда требует таких вещей. Я уже посылал своих поваров в окопы", — подчеркнул один из военнослужащих.

На момент публикации материала в Генштабе и командовании Сухопутных сил ВСУ не комментировали информацию о стремительном продвижении россиян и возможной отправке медиков и поваров на фронт.

Напомним, в Sky News сообщили, что ВСУ не хватает бойцов для удержания позиций на востоке. По данным СМИ, оборона "хорошо окопана", но защитникам приходится использовать американские танки в пехотных маневрах из-за нехватки солдат на земле.

Аналитики DeepState сообщили, что ВС РФ продвинулись вблизи десятка населенных пунктов. По их оценке, российские оккупанты пытаются заставить защитников отойти в Курахово.