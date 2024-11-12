Силы обороны Украины находятся в затруднительном положении из-за недостатка пехоты, хотя украинская оборона "хорошо окопана", говорит Стюарт Рамзи.

Вооруженным силам Украины не хватает солдат, чтобы удерживать позиции на востоке, из-за чего Украине крайне необходима военная помощь. Об этом это сообщил главный корреспондент Sky News Стюарт Рамзи.

По его словам, Силы обороны Украины находятся в затруднительном положении из-за недостатка пехоты и других важных запасов, правда украинская оборона "хорошо окопана".

"Им приходится использовать американские танки в пехотных маневрах лишь для того, чтобы поддержать людей, потому что у них просто не хватает бойцов на земле, чтобы осуществлять наступательные атаки", — рассказал Рамзи.

Он подчеркнул, что получение Киевом помощи от партнеров, в частности от Вашингтона, сейчас является "абсолютно жизненно важным".

Впрочем, эти события происходят в то время, когда Украина опасается падения американской поддержки в результате победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Напомним, что в пресс-службе 47-й ОМБр сообщили, что 11 ноября стало "черным днем" для ВС РФ в Курской области. Россияне пытались штурмовать в 5-6 накатов, но добился лишь пополнения собственных потерь.