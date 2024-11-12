"Пытались штурмовать в 5-6 накатов": у ВС РФ был "черный день" под Курском, — 47-я ОМБр

По словам пресс-офицера Анастасии Блищик, ситуация в российском регионе сложная, однако не критическая. Выжившие после попытки штурма бойцы ВС РФ начали прятаться в посадках.

Российские оккупанты пытаются полностью вернуть под свой контроль Курскую область, однако крайнее наступление оказалось провальным. Об этом заявила пресс-офицер 47-й отдельной механизированной бригады Анастасия Блищик в эфире телемарафона.

По ее словам, накануне ВС РФ попытались атаковать украинские позиции в российском регионе, однако у них ничего не получилось. Остатки вражеских штурмовиков скрываются дальше в посадках.

В целом ситуация в Курской области тяжелая, говорит пресс-офицер 47-й ОМБр, однако контролируемая. Чего-то критического для воинов ВСУ не происходит.

"Вчера действительно был "черный день" для российских оккупантов, которые пытались штурмовать в 5-6 накатов. То есть они пытались залетать на технике, с десантом и штурмовать населенные пункты. Однако 10 единиц бронетехники были уничтожены воинами 47-й ОМБр", — заявила Анастасия Блищик.

Несколько российских БТР взорвались на минах в ходе попытки штурма. Другая техника также была уничтожена с помощью FPV-дронов, а также ПТРК "Стугна". В целом было уничтожено немало ресурсов оккупантов.

"Другую бронетехнику уничтожили наши смежные бригады с которыми мы стоим на одном направлении. И также были ликвидированы российские захватчики. Та часть, которой удалось выжить, они разбежались и где-то спрятались в посадках. То есть вчера произошел провальный штурм российских оккупантов", — резюмировала Анастасия Блищик.

Напомним, 12 ноября сообщалось, что президент России Владимир Путин спешит отвоевать Курскую область до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа, писали в The Telegraph. Как отметили журналисты, надеясь отвоевать область полностью, Кремль накопил 50 000 российских и северокорейских военных в этом регионе.

Также в DeepState писали, что ВСУ уничтожили 300 россиян, которые пытались отбить одно село в Курской области. По словам аналитиков, бойцы ВС РФ хотели заскочить в окрестности села Новоивановка, но вместо этого потеряли много личного состава и единиц техники.