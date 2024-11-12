"Намагалися штурмувати в 5-6 накатів": у ЗС РФ був "чорний день" під Курськом, — 47-ма ОМБр

За словами пресофіцерки Анастасії Блищик, ситуація в російському регіоні складна, проте не критична. Бійці ЗС РФ, які вижили після спроби штурму, почали ховатися в посадках.

Російські окупанти намагаються повністю повернути під свій контроль Курську область, проте останній наступ виявився провальним. Про це заявила пресофіцерка 47-ї окремої механізованої бригади Анастасія Блищик в ефірі телемарафону.

За її словами, напередодні ЗС РФ спробували атакувати українські позиції в російському регіоні, однак у них нічого не вийшло. Залишки ворожих штурмовиків ховаються далі в посадках.

Загалом ситуація в Курській області важка, каже пресофіцерка 47-ї ОМБр, проте контрольована. Чогось критичного для воїнів ЗСУ не відбувається.

"Учора дійсно був "чорний день" для російських окупантів, які намагалися штурмувати в 5-6 накатів. Тобто вони намагалися залітати на техніці з десантом і штурмувати населені пункти. Однак 10 одиниць бронетехніки були знищені воїнами 47-ї ОМБр", — заявила Анастасія Блищик.

Кілька російських БТР вибухнули на мінах під час спроби штурму. Інша техніка також була знищена за допомогою FPV-дронів і ПТРК "Стугна". Загалом було знищено чимало ресурсів окупантів.

"Іншу бронетехніку знищили наші суміжні бригади, з якими ми стоїмо на одному напрямку. І також були ліквідовані російські загарбники. Та частина, якій вдалося вижити, вони розбіглися і десь сховалися в посадках. Тобто вчора відбувся провальний штурм російських окупантів", — резюмувала Анастасія Блищик.

Нагадаємо, 12 листопада повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін поспішає відвоювати Курську область до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа, писали в The Telegraph. Як зазначили журналісти, сподіваючись відвоювати область повністю, Кремль накопичив 50 000 російських і північнокорейських військових у цьому регіоні.

Також у DeepState писали, що ЗСУ знищили 300 росіян, які намагалися відбити одне село в Курській області. За словами аналітиків, бійці ЗС РФ хотіли заскочити в околиці села Новоіванівка, але натомість втратили багато особового складу та одиниць техніки.